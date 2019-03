Elképesztő tűzerővel rendelkezik a világ 10 legerősebb hadserege

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10. Németország

9. Törökország

A listán szereplő 10. legerősebb hadsereget, a német Bundeswehrt egyre több kritika éri mostanában, legutóbb a szövetségi parlament (Bundestag) katonai ombudsmanja éves jelentéséből derült ki , hogy súlyos hiányosságok hátráltatják a Bundeswehr működését. Még a leginkább szükséges felszerelésből sincs elég, az eszközállomány jelentős része használhatatlan, a bürokrácia pedig burjánzik- állítják. A Foreign Policy még tavaly írt arról, hogy a német légierő, a Luftwaffe Tornádiónak nagy része, mintegy 93 gép azonnali felújítás híján gyakorlatilag nincs bevethető állapotban, közben 16 A400M szállítórepülőjükből 11 használhatatlan, a német Leopard 2-es harckocsik fele pedig azonnali felújításra szorul.Mindezek ellenére a GFP szakemberei továbbra is Németországot tartják a világ 10. legütőképesebb katonai erejének; kb. 210 ezer katonával (ebből 30 ezer tartalékos), 613 katonai repülőgéppel és helikopterrel, 900 harckocsival, 8400 páncélozott harcjárművel, 250 önjáró tüzérségi eszközzel (rakéta-sorozatvetőkkel együtt) és 81 hadihajóval rendelkeznek.

8. Egyesült Királyság

A listán Törökország a kilencedik helyen szerepel, mintegy 735 ezer fős személyi állományával (ebből 380 ezer tartalékos) a NATO második legnagyobb hadserege. A törökök számos modern, NATO-országtól beszerzett és saját fejlesztésű fegyverrel szerelték fel katonáikat, ezeket meg is csillogtatták a kurdok elleni offenzíva során (több-kevesebb sikerrel).A hadsereg állapotát egyébként nagyban befolyásolta a 2016-os katonai puccs, melynek következtében több ezer katonát tartóztattak le és gyakorlatilag a teljes vezérkart menesztették. Az Erdogan által szükségesnek ítélt "reformok" mára viszont már nagyjából lezajlottak, a rendkívüli szükségállapotot tavaly törölték el.Törökország 1067 katonai repülőgéppel és helikopterrel, 3200 tankkal, 9500 páncélozott harcjárművel, 194 hadihajóval és közel 3000 tüzérségi eszközzel rendelkezik.

7. Dél-Korea

Míg tavaly a hatodik helyet birtokolta az Egyesült Királyság a Powerindexen, 2019-re a nyolcadik helyre csúszott vissza, helyet cserélve Japánnal. A visszaesés oka vélhetően elsősorban a Brexittel kapcsolatos kilátástalanság, illetve ennek hatása a hadicélú kiadásokra, de közrejátszott az is, hogy Kína és Észak-Korea miatt Japán jelentős fegyverkezésbe kezdett.Mindezek ellenére akár csak a német hadsereget, az Egyesült Királyságét is számos kritika éri mostanság. Többek közt Sir Richard Barrons, volt brit vezérkari főnök is úgy véli , hogy az ország mintegy 20 évvel el van maradva más országoktól katonai felszereltségét tekintve és nem tudná magát megvédeni egy ellenséges nagyhatalom támadásaitól, hiába harcol hatékonyan terroristák és felkelők ellen a Közel-Keleten.Az Egyesült Királyság 233 ezer fős hadsereggel rendelkezik, ebből 83 ezer fő tartalékos. 811 katonai repülőgépük és helikopterük, 331 tankjuk, 4607 egyéb páncélozott harcjárművük, kb. 250 tüzérségi eszközük és 76 hadihajójuk (ebből egy repülőgép-hordozó) van.

Dél-Korea a hetedik helyet szerezte meg a GFP ranglistáján, az ország főleg az Észak-Koreával való háborúra készülve növelte hatalmasra haderejét. 625 ezres aktív állományuk mellett 5,2 millió tartalékos áll készen az ország védelmére. Bár tárgyalni kezdtek a dzsucseista ország vezetésével a békéről, a "déli szomszéd" tavaly is növelte a hadicélú kiadásait, mivel Kim Dzsongun nem bizonyult eddig a legmegbízhatóbb tárgyalópartnernek.Dél-Korea számos amerikai és helyben gyártott, modern fegyverrel van felszerelve, ellentétben fő riválisukkal, a KNDK-val, akik a mai napig a '70-es, '80-as éveket idéző haditechnikát használnak. A dél-koreai K2 "Feketepárduc" általános harckocsi például a világ élvonalába tartozik, nem is beszélve a K9 "Mennydörgés" önjáró lövegről vagy az USA-tól rendelt F-35-ös vadászgépekről, melyek a következő években állnak hadrendbe.A Koreai Köztársaság egyébként 1614 katonai repülőgéppel és helikopterrel, 2650 harckocsival, 2870 egyéb páncélozott harcjárművel, 166 hadihajóval és kb. 6500 tüzérségi eszközzel rendelkezik.