Elmaradhat a káosz Európában - Váratlan döntést hozott az EU

a részvények 12 havi teljes kereskedési volumenének mindössze 8%-a kaphat helyet a dark poolokban a jövőben, és

mindegyik ilyen alternatív kereskedési platformon maximum a volumen 4%-ával lehet kereskedni részvényenként.

Azok a részvények, amelyek a megelőző 12 havi kereskedési volumenek alapján túllépik ezt a korlátot, nem lesznek kereskedhetőek a dark poolokon január 12-től.

vagy használják például az ún. rendszeres internalizálókat és azok platformjait az ügyletekre,

vagy lehetőségük lesz arra is, hogy jegyzéseiket ún. időszakos aukciókra nyújtják be, amelyek addig rejtve tartják a jegyzési volument és összeget, ameddig nem gyűlik össze a piacon akkora volumen, hogy végrehajtható legyen az ügylet.

Ahogyan szombaton részletesen is írtunk róla, a tervek szerint pénteken lépett volna életbe a dark poolokrban való részvénykereskedésre vonatkozó, MiFID 2-höz kapcsolódó szabályozás, azonban az ESMA minimum 3 hónappal elhalasztotta az új szabály életbe lépését. Az ESMA a váratlan döntést azzal indokolta, hogy nem kapott elegendő adatot a piaci szereplőktől, így nem tudja megállapítani, hogy mely részvényekre vonatkozik az új szabályozás. emellett az adatok feldolgozását is tovább kell folytatniuk, hogy a szabályozás rendben működjön az élesedés után. A Rosenblatt Securities tavaly decemberi adatokra vonatkozó becslése szerint az európai részvények 72%-át érinteni fogják az új kereskedési limitek.Az új szabályok alapjánAzok a piaci kereskedők, akik továbbra is rejtve szeretnék nagyobb volumenű ügyleteiket megkötni, a jövőben