Csúcsot csúcsra dönt az olaj: most a Brent ért lélektani határhoz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2014 decembere óta nem volt 70 dollár felett a Brent árfolyama, most viszont hetek óta újabb és újabb csúcsokat döntött, így csak idő kérdése volt a lélektani szint áttörése is. Az árfolyamot hetek óta a növekvő globális kereslet és az OPEC kínálatcsökkentése hajtja felfelé, emellett egy sor geopolitikai kockázat is jót tesz a nyersanyagnak.a tavaly nyáron kezdődött áremelkedés decemberben gyorsult fel, amikor egyetlen hónap alatt 15%-os szárnyalást láttunk az olaj piacán.