Megégették magukat az olajba fektető óriások is júliusban

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A két legnagyobb olajpiaci hedge fund, az Andurand Capital és a BBL Commodities is kétszámjegyű veszteséget szenvedett el júliusban - mondta a hírügynökség forrása. A BBL Commodities Value Fund 14,2%-ot bukott egyetlen hónap alatt, míg az Andurand vezető nyersanyagpiaci alapja 15,2%-ot veszített. Utóbbi alap így az év eleje óta 5%-os bukóban van az HSBC összesítése szerint.Pierre Andurand azzal alapozta meg hírnevét, hogy tíz éve megjósolta az olajár szárnyalását, majd beszakadását is, azóta az egyik legnagyobb bikának számít, aki folyamatosan felfelé várja az árat. A Reuters piaci forrásai szerint július elején mindkét alap kezelői az olajár további emelkedésére számítottak, erre pozícionálták magukat, ezért is lehetett nekik fájdalmas a zuhanás. A Brent hordónkénti ára egy hónap alatt 6,5%-kal szakadt be, ami 2016 júliusa óta a legnagyobb havi esés volt.

A legnagyobb piaci szereplők akár 150 dolláros olajárat is el tudtak képzelni, mivel arra számítottak, hogy az iráni termelés kiesésével csökken majd a kínálat. Ezzel szemben az OPEC-országok napi 70 ezer hordóval megemelték a kitermelést, ami ellentétes hatást váltott ki. Andurand ugyanakkor még július végén is úgy vélekedett, hogy bármelyik pillanatban fordulhat a piac, mivel szerinte részben a kínai import kiesése okozta az áresést, ami csak átmeneti volt.