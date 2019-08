Vérfürdő előtt állhat az olaj

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Miért esik az olaj?

Az USA-Kína kereskedelmi háború további éleződése nem tesz jót az olaj keresleti oldalának. Amióta Donald Trump bejelentette, hogy szeptember elsejétől 10%-os vámot fog kivetni újabb 300 milliárd dollár értékű kínai árura, a fekete arany jegyzése több mint 9%-ot esett. Az amúgyis lassuló világgazdaság várható kőolajkereslete így még egy pofont kapott.



Az ING elemzői negatívabbak lettek az olaj árfolyamára tekintettel, miután véleményük szerint 2020 első félévében a globális kereslet csökkenése miatt nagyobb lehet az olajpiaci kínálat, azaz kínálati többlet alakulhat ki.



A Fitch Solutions szerint a kereskedelmi háború újabb eszkalálódása elsősorban a gazdasági és kereskedelmi bizalom rombolásán keresztül hat az olaj keresleti oldalának szűkülésére.



Ugyanakkor az Iránnal kapcsolatos problémák a kínálati oldalon keresztül támasztólag hatnak az olaj jegyzésére. Az elmúlt hetekben fokozatosan növekedett a feszültség a Hormuzi-szorosban, miután Irán lefoglalt néhány olajszállító tankert. Könnyen lehet, hogy Irán és az OPEC tagok szándékosan provokálják a világot, céljuk az olaj árfolyamának feljebb tornászása.



A heteken át tartó bővülést követően előző héten 3,4 millió hordóval estek az USA kőolajtartalékai, mely rövidtávon kis támaszt nyújthat az árfolyamnak.



Szintén minimális segítséget nyújthat az árfolyamnak, hogy az EIA a hurrikánszezon miatt csökkentette az USA kőolajkitermelési várakozásait idénre. Azonban éves alapon még így is napi 1,28 millió hordóval nőhet az USA kitermelése, mellyel év végére elérheti a 12,27 millió hordós napi átlagos szintet.

Nézzük a chart-ot!

A Brent árfolyama letörte a 60 dolláros fontos támaszszintet. Mindezt annak ellenére tette, hogy a tegnapi nap folyamán pozitív korrekció bontakozott ki a kockázatos eszközökben, mely ma délelőtt is folytatódott. A Brentnek nem sikerült ebből kivennie a részét. A következő megálló 51 dollárnál lehet, mely jelenleg 8 dollárral van lejjebb. Persze benne van a pakliban, hogy visszahúzzák az árfolyamot a 60 dolláros erős támasz fölé, de ennek valószínűségét erősen csökkenti az olaj előbb említett relatív gyengesége.

Akár már most is be lehetne szállni egy short pozícióval. A historikus átlagos napi volatilitást tekintve 2 dollárnál szűkebb stop felvétele nem szerencsés, mert a napi zaj hamar véget vethet a megnyitott pozíciónak. Az órás grafikont tekintve 60,6 dollár körül találhatunk egy értelmesnek tűnő stop szintet. Azonban érdemes lehet picit várni még a pozíció felvételével, az ideális az lenne, ha a kockázatos eszközök folytatnák pozitív korrekciójukat, a Brent pedig szépen bekonszolidálna 60 dollár alá. Egy biztos, érdemes rajta tartanunk a szemünket az olaj árfolyamán.