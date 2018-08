Equilor: a bika tovább szalad

Equilor Alapkezelő:"Az idei leghosszabb bikapiaci trendben vagyunk. Egyre több cikk szól arról, hogy mennyi tér van még felfelé, ám több elemző lassan kezdi inkább a felfutás végét vizionálni. Augusztusban az S&P 500 indexet valamelyest megelőzve elsőként az alacsonyabb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russel 2000 tört új csúcsra a zárást tekintve. Mindezt tette a kereskedelmi háborúval kapcsolatos 22-23-án tartott washingtoni tárgyalásokra küldött kínai delegáció USA-ban való tartózkodása közben.

Az év eleje tartó lendülete az amerikai technológiai óriásoknak a nyár végére valamelyest alábbhagyott, ám az általános gazdasági növekedés (4,1 százalékos második negyedéves GDP növekedési ütem) segítette a többi index komponens további emelkedését. A minden csoda 3 napig tart mondás ezúttal is érvényes volt a piacokra, ahogyan azt a török helyzet kapcsán láthattuk a hónap közepén. A következő hétre már el is felejtették a piacok a történteket és ismét célba vették korábbi csúcsaikat. Bár rövid ideig tartott a pánik azonban kérdéses, hogy lesz-e és ha igen mekkora áttételes hatása az eseményeknek. A líra a hó eleji 4,9-es dollár elleni keresztárfolyamról majdnem 50%-ot is gyengült mielőtt visszafordult, ám nem tért még vissza az említett szintre. A befektetői bizalmat újra visszaállítani nagy kihívást fog jelenteni a török kormány számára. Az USA mindeközben szintén nem bánt kesztyűs kézzel, külön vámokat vetett ki az országra, melyre hasonló reakciót kapott.Az EKB 2019 nyaráig a jelenlegi szinteken tervezi tartani a kamatokat, bár a vásárlási program volumenén ősztől kezdve folyamatosan csökkenteni fognak, ugyanakkor a kedvező likviditás fenntartása érdekében az esetlegesen lejáró tőke visszafizetéseket továbbra is befektetni tervezik, ameddig azt szükségesnek ítélik meg. Az emelkedő bérek segítették az eurozóna inflációjának emelkedését, ez a dollár erejét is visszább vette, ennek következtében a feltörekvő piaci devizák gyengülése is megtorpant.Jerome Powell jelenlegi FED elnök Jackson Hole-i konferencia megnyitójakor elhangzott beszédében kiemelte, hogy a munkanélküliségi ráta 20 éves mélypont közelébe süllyedt, rövid idő alatt lehet munkát találni az államokban. Többek között a lakosság bevételeinek növekedése és a kedvező munkapiaci helyzet szerintük egy erős gazdaság jeleit mutatja, ezt az inflációs cél elérése is alátámasztja. Mindezek fényében úgy látják, hogy további kiszámítható, mérsékelt kamatemelések egészségesek lesznek a gazdaság számára. Idén mi is számítunk egy további kamatemelésre, ám a második már úgy véljük, hogy az aktuális események függvénye lesz.A hó végi kereskedelmi találkozó előtt a feszültségek nyomás alatt tartották a távol-keleti piacokat, legfőképpen a kínai indexet. Ez a hangulat féken tartotta Európát is, ezen belül a feltörekvő régió országait. Egyelőre úgy látszik, hogy konszolidálódni fog a helyzet, aminek következtében az őszi hónapok első szakaszára ezen papírok felzárkózását várjuk a fejlett piaci társaikhoz. Főként a román és lengyel piacon látunk emelkedési potenciált. Elsősorban a bankszektor és az olajpiachoz kapcsolódó vállalatokban találhatunk kedvező lehetőségeket. Így ezeket súlyozzuk felül a régiós részvényeknél mintaportfóliónkban. Az ingatlan és abszolút hozamú stratégiát követő alapokat a többi kitettségtől független hozamok elérése céljából raktuk bele. A hazai rövid kötvények, mint menekülőeszközök kerültek bele, szemben az amerikai társaikkal, akiket vonzónak találunk a jelenlegi hozamukat tekintve."