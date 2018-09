Equilor: a nyári hangulat enyhén borúsabbá vált

Equilor Alapkezelő:"Szeptemberben alábbhagyott a dollár ereje, részben Donald Trump előző hó végi kommentjeinek hatására, miszerint nincs teljesen megelégedve Jerome Powell irányításával. Szerinte a FED jobban támogathatná kamatpolitikájával az intézkedéseket, mint ahogy azt más országok jegybankjai teszik. Az amerikai hozamok tovább emelkedtek a kamatemelési várakozásoknak megfelelően.

A régiós és feltörekvő devizákon csökkent az eladói nyomás, ám az állampapírok követték az amerikai társaikat. A nyugat- és kelet európai tőzsdék ezek ellenére gyengén kezdték a hónapot, nagyrészt enyhe mínuszban tartózkodnak. Az olasz kormány végül a hó eleji markánsabb kijelentések után mérsékeltebb retorikával kommunikált és az EU-s deficit szabályok betartásáról biztosította a befektetőket, melyek következményeként a kötvényhozamok tudtak csökkenni. Ugyanakkor, míg a helyzet véglegesen nem rendeződik ez beárnyékolhatja a régiót egyelőre a külföldi befektetők szemében. Ennek a várható határideje szeptember 27, ami után a költségvetési tervet be kell nyújtani az Európai Bizottságnak is októberben. A líra is visszább tudott erősödni a kamatemelést követően; a török bankok jelentős mennyiségben folytatták a részvényeik visszavásárlását e hónapban.A kereskedelmi háborúban ismét Kína került terítékre, hó végén további termékekre vetett ki importvámokat az USA, az előző intézkedéshez képest egy mértékkel nagyobb mennyiségre. Ez a múlt hónaphoz viszonyítva aggasztóbb helyzetet eredményezett. Várakozásainknak megfelelően emelkedett Amerika, újabb történelmi csúcsot sikerült elérnie. Így bár továbbra is pozitívak vagyunk az amerikai piacokkal kapcsolatban, az általános gazdasági kitettség helyett szerintünk érdemes lehet szektorszinten eltérően súlyozni, ennek megfelelően a fejlett piaci kitettséget valamelyest csökkentjük a mintaportfólióban. Az amerikai piacon a rekord alacsony foglalkoztatottság és a béremelkedés a fogyasztói cikkeket előállító ágazatot támogathatja. Továbbá az idei évben emelkedő olajár következtében az utóbbi években gyengélkedő energiaszektor is kedvező helyzetbe kerülhet. A defenzív stratégia részeként a közüzemi szolgáltatói szektor felülsúlyozása is indokolt lehet.Ugyan relatív árazásokat tekintve attraktívnak találjuk a régiós- és hazai részvénypiacot, ám itt is hasonlóan kis mértékben visszavennénk a kitettségi arányokat. Az elmúlt havi összetételen nem változtatnánk, a román és lengyel piaccal kapcsolatban további felértékelődést várunk, elsősorban az olaj és bankpapírok körében. Az európai folyamatokat a Brexit tárgyalásokkal, illetve az olasz költségvetéssel kapcsolatos hírek, események mozgathatják az elkövetkezendő időszakban az USA kereskedelmi tárgyalásain felül. Úgy véljük ezek a jelenlegi információk alapján inkább negatív hatással lehetnek, ezért a részvénypiacról felszabaduló tőkéből a rövid amerikai állampapír és az abszolút hozamú befektetési részét növeltük meg a mintaportfóliónknak."