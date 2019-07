Equilor: A nyári uborkaszezonban a tőzsdék alattomosan felkúsztak az új csúcsokra

Equilor Alapkezelő:"A vezető amerikai indexek a félév lezárása után új mindenkori rekordmagasságokat állítottak be. Ennek egyik katalizátora a G20-as csúcstalálkozón történt enyhülés a két nagyhatalom között. Trump felfüggesztette a kilátásban lévő további 300 milliárd dollárnyi kínai importtermékre kivetendő vámot. Ezen felül a Huawei elleni szankciók tekintetében is az enyhítésről állapodtak meg, cserébe Kína agrártermékek vásárlására tett ígéretet. Ezeket követően ismét elindultak az egyeztetések.

Júliusban kiderült, hogy Boris Johnson követi Theresa May-t a miniszterelnöki poszton. A politikusról közismert, hogy Brexit támogató és akár a "no-deal" szcenáriót sem kerüli el, ha arra terelődik a folyamat. Vélhetően kemény tárgyalások lesznek az ősz beköszöntével. A szigetországi deviza egyelőre folytatta a gyengülő pályáját.A második negyedéves előzetes amerikai GDP a vártnál kedvezőbben alakult, ám ezt nagyrészt a fogyasztói kiadások hajtották. Ez egyelőre csökkentheti a kamatvágási spekulációkat. Jelenleg minden feltétel kedvező amerikában a fogyasztók számára. A részvényindexeket ezen történések támogatták még a további emelkedésben. A piaci szereplők nagy valószínűséggel áraznak egy kamatvágást a július végi Fed ülésre. Az amerikai és német kötvényhozamok valamelyest visszajöttek a hó eleji mélypontjukról így visszavesszük a korábban levett súlyt és enyhén megemeljük a portfólióban a nemzetközi kötvények arányát.A kedvező adatok ellenére a részvények tekintetében vegyes képet látunk. A tengerentúli piacok továbbra is erősek, ám ennek ellenére Nyugat-Európa nem tudott jelentősen hozzájuk emelkedni az év elejéhez képest. A régiós és a hazai piacok is vegyes képet mutatnak. Az erősödő dollár visszafogja egyelőre a fejlődő piaci részvényeket. A várnál alacsonyabb kamatvágás eredményezhet egy profitrealizálási hullám kiváltását is a jelenlegi szintekről, ugyanakkor a már lassan több, mint egy éve tartó kereskedelmi háború lezárása egy gazdasági stimulus lehet. Egyelőre a jelenlegi arányokon a részvénykitettségét tekintve a portfoliónak nem változtatunk.Az iráni konfliktus továbbra is fennáll, jelenleg brit katonai hajók kísérik a szoroson átkelő tankereket. Az erősebb dollár ellenére az arany nem esett jelentősen vissza, ez utalhat arra, hogy kezdik felhalmozni a befektetők a menedékeszközt és megveszik a kisebb korrekciókat. Az előző hónapban megnövelt nyersanyagkitettségen nem módosítunk. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."