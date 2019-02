Equilor: a rossz idővel a gondok is eltűnőben vannak

Equilor Alapkezelő:"A pozitív januári lendület kitartott februárban is a piacokon. A tengerentúli indexek közel az első hónap hozamának felével tudtak emelkedni. A legnagyobb aggályt okozó USA-Kína közötti tárgyalások a február végén kijövő hírek szerint jól haladnak. Ezt a március elsején bevezetendő vámtarifa emelések határidejének kitolása is jelzi. Az előző ajánlónkban említett Brexittel kapcsolatos negatív folyamatok közül egy példa már meg is valósult. Februárban a Nissan jelentette be, hogy a korábbi terveivel ellentétben mégsem a szigetországban fogja az egyik új modelljét gyártani. A közelgő határidő kitolásától már az EU sem zárkózik el, Donald Tusk (Európai Tanács elnöke) racionális lépésnek tartja és jelezte, hogy megvitatja a brit miniszterelnökkel a Brexit-határidő esetleges eltolásának következményeit.

Magyarország hosszú távú, szuverén adósosztályzatát két hitelminősítő is egy fokozattal javította. A fő indokok között megemlítették, hogy a külső sérülékenységünk csökkent a devizakockázat mérséklődésén keresztül és az államadósság is csökkenő pályára állt. Ezen híreket megelőlegezve a forint is jelentősen erősödött az idei évben, nagyrészt 320 alatti szinteken jegyezték az euróval szemben. Úgy véljük még lehet tér az erősödésre, de csak mérsékelten, mivel az MNB inflációs céljainak elérésében inkább a gyengébb forintot preferálja. Ezen folyamatok valamelyest korrigálták a korábban megfigyelt hozamemelkedést. Azonban a csökkenő devizakitettség, és államadóság, valamint felminősítések mellett az idén igen valószínű inflációs cél elérés esetén az MNB kamatemelést fog végrehajtani, melynek forint erősítő hatása lesz. Ez a fő meghatározó, az MNB korábban emlegetett gyengébb forint törekvése pedig marginális hatással bírhat. A hazai kötvényrészen jelenleg nem változtatunk. A nemzetközi kötvényeknél összességében hozamcsökkenés volt megfigyelhető, mely után lentebb visszük az arányokat.Az EKB ugyan visszavágta az európai inflációs és GDP előrejelzéseit, de pozitív kilátásokat fogalmazott meg a közép-keleti régió országaival kapcsolatban. Ismét látunk potenciált a régióban, amennyiben a piaci hangulat pozitív marad. Az eddigi gyorsjelentések után nem sikerült a magyar piacnak további emelkedést felmutatni a támogató nemzetközi környezet ellenére, így a hazai kitettségi arányokon egyelőre nem változtatunk, ugyanakkor a régiós kitettséget enyhén megemelnénk.A dollárerő valamelyest tetőzni látszik, melyet részben a korábbinál laposabb és valamelyest kitolódott Fed kamatpálya okozhatott. Egy gyengülő dollárnak a haszonélvezői a feltörekvő piacok lehetnek, melyek közül Brazília és Indonézia attraktívnak tűnik. Összességében pozitív kimenetele lehet a politikai választásoknak ezen országokban, így beemeljük a portfólióba a fejlődő piaci részvényeket.A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk. Az utóbbi két hónapban a nyersanyagok (főként a "normál" és a fekete arany) kiemelkedően jól teljesítettek, így ezen eszközosztálykitettségen profitrealizálási célból kis mértékben visszább veszünk."