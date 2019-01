Equilor: kisebb fellélegzéssel és iránykereséssel indult az év

Equilor Alapkezelő:"December végén a Fed megtartotta az utolsó tavalyi kamatdöntő ülést, melyen ismét megemelték az irányadó amerikai rátát. A következő hetekben Jerome Powell nyilatkozataiból a piac egy szünetet olvasott ki a szigorítási lépésekkel kapcsolatban. Vélhetően bevárják az intézkedések hatását a gazdaságra és a kijövő adatok függvényében döntenek majd a további szigorításokról. Mi nem számítunk kettőnél többre az idei évben.

Januárt a piacok pozitívan kezdték, szinte az összes vezető index magasabban tartózkodik az év végéhez képest. Az amerikai indexek január első felében több, mint 5 százalékkal kerültek feljebb. Mindezt tették az ismét elindult amerikai-kínai tárgyalások, illetve az újabb Brexit felőli bizonytalanságok mellett. Két hete Theresa May kilépési tervezetét a brit parlament egyértelműen leszavazta. Jelenleg nincs mindkét fél által elfogadott megállapodás. Sok elemző már elképzelhetőnek tart egy ismételt szavazás kiírását, mellyel akár "visszatáncolhatnak" a korábbi döntésüktől a szavazók. Bár ez lenne a legkedvezőbb a gazdaság számára, mégis már elindultak olyan folyamatok, melyek negatívan fognak hatni a kimeneteltől függetlenül. Ilyenek például a beruházások visszafogása az elmúlt időszakban, illetve több vállalat elindította a székhelyének az áthelyezési folyamatát.Kínából továbbra is gyenge makroadatok jönnek ki, 28 éve az egyik legalacsonyabb GDP adatát publikálta. Úgy véljük a decemberi erőteljes zuhanásoknak egyfajta kompenzációja zajlik, de egyelőre több aggasztó jelet látunk az elkövetkezendő időszakra, amik gátat szabhatnak a további emelkedésnek. A január utolsó hetében tartott EKB kamatdöntő ülésen pesszimista hangot ütött meg Mario Draghi az európai növekedési kilátásokkal kapcsolatban, mely nem segítette megtörni az euró dollárral szembeni gyengülő pályáját. Az erős dollár egyfelől ismét fékként hathat a feltörekvő piacok számára.A részvényarányokon globális szinten csökkentünk. A hazai piac a tavalyi évben jól szerepelt, ám úgy véljük az év eleji emelkedés a következő hónapban inkább oldalazást vagy enyhe csökkenést hozhat a régióhoz hasonlóan a parketteken, így valamelyest visszavesszük a kitettségeket.Az EKB kötvényvásárlási programja decemberrel véget ért. Erre a német rövid oldali hozamok érzékenyen reagáltak, hozamemelkedés volt megfigyelhető az egy év alatti tartományban. Az amerikai kamatemelési várakozások mérséklődését követően növelnénk a rövid kötvényállományt a részvényeken felszabaduló tőkéből. A magyar kötvényállományt továbbra is alacsonyan tartjuk, ezt Nagy Márton MNB alelnök szigorításra tett utalásai is megerősítették bennünk.A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk, a nyersanyag kitettséget ismét megemelnénk. Az olajnak sikerült támaszt találnia az elmúlt negyedéves eséseket követően. Illetve a többi nyersanyag tekintetében is elképzelhetőnek tartunk további emelkedést."