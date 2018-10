Equilor: még egészséges a korrekció

Equilor Alapkezelő:"Hónap közepén jelentősebb esést láthattunk a nemzetközi piacokon, mely nagy lendülettel vitte át a közeli támasz szinteket. Az előző havi ajánlónk címében is utalt nyári könnyedebb hangulatnak és az alacsony volatilitásnak már nyoma se látszik a piacokon. A félelem-indikátorként is ismert VIX index az év első felében tapasztalt hirtelen emelkedő mozgását ismét megmutatta. Az amerikai kötvényhozamok sok éve nem látott szintekig emelkedtek, a 10 éves hozam járt 3,2 százalék felett is október első felében. Ez meghaladta az S&P 500 index 2 százalék körüli osztalékhozamát. Az olasz kormány ugyan beadta határidőre a költségvetési tervét az Európai Bizottságnak, ám azt október végén visszaküldték egy újabb revízióra. Ez a vita rendeződéséig továbbra is nyomás alatt tartja az európai piacokat és magasan az olasz kötvényhozamokat.

Az októberi kínai adatok nem a legszebb képet mutatták. A reál GDP 2017 közepétől folyamatosan lassuló tendenciáról ad számot, emellett az ipari teljesítmény is csökkent az elmúlt hónapokban. A kereskedelmi háború hatásai ugyan a negyedéves GDP adatokban még nem érvényesültek, de a másik mutatóra már érzékelhető hatást gyakoroltak. Ezek, illetve az indexek esései aggodalmakra adnak okot, de úgy véljük egyelőre még az egészséges korrekciós tartományban vagyunk. Az alacsonyabb szinteket kihasználjuk a korábban megnövelt pénzállomány kis mértékű csökkentésére. Fejlett piaci részvény kitettségünkbe belevesszük a japán piacot új belépőként. Az amerikai portfóliónkban az energiaszektor felülsúlyozását áttesszük a technológiai szektorra. A közmű felülsúlyozást változatlanul hagyjuk. A fogyasztói cikkekkel kapcsolatos vállalatokból álló részének felülsúlyozását a novemberben kezdődő leárazások, illetve az év végére koncentrált bevételek következtében továbbra is megtartjuk.Az MNB Monetáris Tanácsa továbbra is változatlanul hagyta az alapkamatot, az inflációs adatok ismét kedvezők lettek, ám ehhez nagyban járultak hozzá idén a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak. A hosszú távú inflációs célszint fenntartásához továbbra is szükségesnek ítélik meg az alapkamat jelenlegi szinten való tartását. A hazai részvényindex az elmúlt hónapban kitűnt az európai és amerikai társai közül a kevésbé negatív teljesítményével. Nem fog teljesen függetlenül mozogni a nemzetközi hangulattól a BUX sem, viszont novemberben minimálisan emelünk a kitettségi arányon a korábbi hónapokhoz képest.Az olajár lefordult a hónapban felállított idei éves csúcsáról. Elképzelhetőnek tartjuk ugyan a további emelkedését, ám a portfóliónkban az ehhez kapcsolódó korábbi felülsúlyozást (mely a román és lengyel olaj-és gázipari cégeket érintette) visszaállítjuk semlegesre. A portfólióban a többi régiós részvény és az alternatív befektetési formák súlyait egyelőre változatlanul hagyjuk."