Equilor: Megérkeztek az első megállóhoz a piacok az év eleji hegymenetben

Equilor Alapkezelő:"Márciusban ismét új éves csúcsokra törtek az amerikai indexek egy hó eleji korrekciót követően, az S&P 500 kinézett a tavaly október-november közötti sáv teteje fölé. Bár a USA-Kína közötti tárgyalásokat március végére sem kerültek véglegesítésre, ez a piacokat egyelőre nem fogta jelentősen vissza. Továbbra is bíznak a befektetők a megállapodásban, ám épp több kulcskérdés kidolgozásánál - mint például a szellemi tulajdonra vonatkozó kötelezettségvállalások - áll a folyamat. Ez egyébként egy kiemelt kérdéskör Donald Trump számára, így annak ellenére, hogy sok előrelépés történt úgy véljük még nem dőlhetünk teljes nyugalommal hátra.

Egyelőre a piac figyelmét elvonta az amerikai hozamgörbe invertálódása. Ez az múltban többször is helyesen jelezte előre a recessziókat. Természetesen nem garancia, hogy ez most is így fog történni, mindazonáltal Robert Kaplan, a Dallas-i Fed elnöke is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Az amerikai 10 éves hozam rendkívül alacsony szinten tartózkodott március végén. Ezt kihasználva tovább csökkentenénk a nemzetközi kötvényarányon.Megszavazták a Brexit március végi határidejének kitolását, melyről március utolsó hetében dönthetnek az uniós tagállamok. Vélhetően akár a kértnél távolabbi időpontot is javasolni fognak, mivel nem céljuk a rendezetlen kilépés előidézése. A legfőbb probléma, hogy továbbra sincs egyértelmű forgatókönyv. A régiós jegybankok mindegyike megemlítette már a Brexitet, mint külső kockázati tényező. Ugyanakkor jól is kijöhetnek a régió országai, hiszen a korábban kiutazott munkavállalók a bizonytalanság miatt visszaköltözhetnek, ami a saját gazdaságukat erősítheti. Ugyanakkor a német ipar lassulása (elsősorban az autógyártással kapcsolatos vállalatok részéről) az ettől függő országok exportteljesítményét visszafoghatja. A régiót vonzónak találjuk, de egyelőre a hazai és a régiós részvénykitettségeken nem változtunk. Az előző havi ajánlásban beemelt fejlődő piaci részvénykitettséget tovább növelnénk, elsősorban a dél-amerikai régiót preferálva, úgy véljük egy gyengülő dollárnak és kamatemelési szünetnek ezen piacok haszonélvezői lehetnek. A fejlett piaci részvénykitettségen az említett kockázatok elültéig nem változtunk.Az MNB 10 bázispontot emelt az egynapos betéti kamatszinten, ám az alapkamatot változatlanul hagyta. Hasonlóan a FED-hez a hazai jegybank is adatvezérelt üzemmódba kapcsolt. Ugyan a belső gazdasági folyamatok kedvezőek, ám az említett külső kockázati tényezők minket is érintenek. A jegybank is várja a béremelkedés, lakossági fogyasztás és a külső tényezőkből eredő hatást. Ily módon, amíg az infláció tartósan nem marad a célszint közelében nem várható kamatemelés. Egyelőre a jegybank is kivár a következő lépéssel. A hazai kötvényarányt továbbra is változatlanul hagyjuk.A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk. A márciusi korrekcióban ismét kedvező beszállási pont alakult az nemesfémek piacán. Az előző ajánlónkban visszavett kitettséget visszavesszük a nyersanyag arányának megemelésével."