Erre figyelj, ha van befektetésed: fontos kérdést tisztáz most az EU

Mire kell figyelniük a termék előállítóknak?

A termék célcsoportját alkotó ügyfelek típusa : meg kell adni, hogy milyen típusú ügyfélnek szánják a terméket (lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, elfogadható partner).

: meg kell adni, hogy milyen típusú ügyfélnek szánják a terméket (lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, elfogadható partner). Ismeretek és tapasztalat : meg kell adni, hogy a megcélzott ügyfeleknek milyen ismeretekkel kell rendelkezniük például a terméktípusról, termékjellemzőkről. Sőt, az ügyfelek gyakorlati tapasztalatával kapcsolatban is lehet elvárásokat megfogalmazni.

: meg kell adni, hogy a megcélzott ügyfeleknek milyen ismeretekkel kell rendelkezniük például a terméktípusról, termékjellemzőkről. Sőt, az ügyfelek gyakorlati tapasztalatával kapcsolatban is lehet elvárásokat megfogalmazni. Pénzügyi helyzet és benne a veszteségviselési képesség : a terméket előállító vállalkozásnak meg kell adnia, hogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek a terméket szánja, százalékos arányban mekkora veszteséget kell képesnek és hajlandónak lenniük elviselni, és, hogy van-e a befektetett összeget meghaladó fizetési kötelezettség (pl. pótlólagos fedezet biztosítása).

: a terméket előállító vállalkozásnak meg kell adnia, hogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek a terméket szánja, százalékos arányban mekkora veszteséget kell képesnek és hajlandónak lenniük elviselni, és, hogy van-e a befektetett összeget meghaladó fizetési kötelezettség (pl. pótlólagos fedezet biztosítása). Kockázattűrés és a termék kockázat/nyereség profiljának megfelelősége a célpiac számára : a kockázatokkal szembeni hozzáállást kategorizálni kell (pl. kockázatkereső vagy spekulatív, kiegyensúlyozott, konzervatív), a kategóriákat úgy kell kialakítani, hogy azok egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, főleg amiatt, mert minden szolgáltató más besorolást használ (a Priips-rendeletben vagy az ÁÉKBV-irányelvben előírt kockázati mutatókat kell használni).

: a kockázatokkal szembeni hozzáállást kategorizálni kell (pl. kockázatkereső vagy spekulatív, kiegyensúlyozott, konzervatív), a kategóriákat úgy kell kialakítani, hogy azok egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, főleg amiatt, mert minden szolgáltató más besorolást használ (a Priips-rendeletben vagy az ÁÉKBV-irányelvben előírt kockázati mutatókat kell használni). Az ügyfél célja és igényei: meg kell adni, hogy a terméket az ügyfél milyen befektetési céljai és igényei kielégítésére tervezték, ehhez például fel lehet használni az elvárt befektetési időtartamot is. Ezek a célok és igények lehetnek konkrétak és általánosak is, például adóhatékonyság elérése is lehet cél vagy lehet szó zöld befektetésről és etikus befektetésről is.

Mire figyeljenek a forgalmazók?

A forgalmazóknak is az előállítók által használt kategórialistát (lásd feljebb) kell alapul venniük a termékeik célpiacának meghatározásakor, de a forgalmazóknak konkrétabban kell meghatározniuk a célpiacot (ők a gyakorlatban is találkoznak az ügyféllel, míg a termék előállítója csak elméleti ismerettel és feltevésekkel bír).

(ők a gyakorlatban is találkoznak az ügyféllel, míg a termék előállítója csak elméleti ismerettel és feltevésekkel bír). A termék előállítója a célpiac meghatározását az ügyfél ismerete nélkül végzi, de a forgalmazóknak a tényleges célpiacot kell meghatározniuk, figyelembe véve az előállító által megfogalmazott korlátokat.

Ehhez a forgalmazónak fel kell használni minden ésszerűen hasznos és elérhető információt és adatot, amely a rendelkezésére áll, illetve amely befektetési és kiegészítő szolgáltatások révén vagy akár azon kívüli forrásokból összegyűjthető.

Amennyiben a rendelkezésre álló információ nem elegendő a célpiac teljes értékelésének elvégzéséhez, a forgalmazók dönthetnek úgy, hogy lehetővé teszik az ügyfelek számára a tanácsadás nélküli tevékenységet, miután figyelmeztetik őket arra, hogy nincs módjuk az összeegyeztethetőség teljes körű értékelésére.

A pozitív célpiacon kívüli értékesítést nem kell a termék előállítójának jelenteni, ha az diverzifikációs vagy fedezeti célból történt, de a termék negatív célpiacon történő értékesítését mindig jelentenie kell a forgalmazónak, és erről tájékoztatni kell az ügyfelet is (utóbbi esetben akkor is fennáll, ha diverzifikációs vagy fedezeti célú értékesítésről van szó).

Milyen termékeknél kell meghatározni a célpiacot?

Hogyan kell azonosítani a negatív célpiacot?

Még a MiFID 2 elindulását közvetlenül megelőző napokban is sok tisztázatlan kérdés volt a piacon, és ezek közül jó párra még most, a bevezetést követő hónapban sem sikerült választ találni. Az EU-s irányelv implementálását összefogó és felügyelő Esma folyamatosan adja ki a különféle tisztázó dokumentumokat a MiFID 2 előírásainak való megfeleléshez.A napokban a szabályozás egyik legfontosabb területét érintő állásfoglalás és útmutató látott napvilágot, a termékkialakítással és termékirányítással összefüggő célpiac-meghatározásokhoz adott most távpontokat az Esma.Az egyik és legfontosabb feladat a célpiac meghatározása, melyhez most az Esma több vizsgálandó kategóriát is megjelölt. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a következő öt kategória túl szűk a célpiac meghatározásához, ez esetben további kategóriákat is lehet használni, és a forgalmazók szakmai segítségét, illetve meglátásait is figyelembe lehet venni:A termék előállítói számára fontos még, hogy. Az is fontos, hogy az egyedi vagy személyre szabott termékek esetében a termék célpiaca általában a terméket megrendelő ügyfél, kivéve, ha a terméket más ügyfelek körében is forgalmazni tervezik.Az Esma külön elvárja a forgalmazóktól, hogy különösen figyeljenek az összetett/kockázatosabb termékekre, és ha van részletes adatuk egy ügyfélről, akkor dönthetnek úgy, hogy a termék hozam/kockázat profilját ismerve az adott ügyfél esetében kizárják a végrehajtási szolgáltatásokat (execution only). Ha egy forgalmazó úgy ítéli meg, hogy egy adott termék soha nem lesz összeegyeztethető a meglévő vagy jövőbeni ügyfelei igényeivel és jellemzőivel, a terméket ne vegye fel a termékkínálatába.Mindezek után a forgalmazóknak részben az alábbi kategóriákat kell vizsgálniuk, illetve előírásoknak megfelelniük:Nem elég, ha a termék előállítója és forgalmazója is meghatározza a célpiacot,annak felmérésére, hogy továbbra is megfelelnek-e az azonosított célpiacnak. Fontos, hogy a forgalmazóknak át kell adniuk az előállítóknak az értékesítésre vonatkozó információkat és minden egyéb releváns információt, azokat is, amelyek miatt úgy gondolhatja, hogy korábban rosszul volt azonosítva a célpiac (például azóta a termék illikviddé vagy nagyon volatilissá vált).Olyan szempontból is nagyobb teher hárul a forgalmazókra, hogy nekik abban az esetben is meg kell határozniuk egy termék célpiacát, ha azt az előállító nem határozta meg (ez olyan termékek esetén fordulhat elő, amelyek nem esnek a MiFID 2 termékirányítási követelményei alá).Az Esma közlése szerint a MiFID 2 életbe lépése előtt (2018. január 3.) előállított és forgalmazott termékekre nem vonatkoznak a termékirányítási előírások, azzal a kitétellel, hogy ha ezeket az irányelv életbe lépését követően értékesítik a befektetőknek, akkor a forgalmazónak ugyanúgy meg kell tudnia határoznia a termékek célpiacát, de a termék előállítójának nincs ezzel dolga az első termék-felülvizsgálatig.Az előállítónak és a forgalmazónak azt kell eldöntenie, hogy a termék összeegyeztethetetlen-e a célcsoportba tartozó bizonyos ügyfelekkel. Ehhez hasonló módon kell eljárni, mint a pozitív célpiac meghatározásakor.Lehetnek olyan termékek, amelyek a pozitív célpiacon kívül is értékesíthetők, de ha van ilyen, az eltérés okát egyértelműen dokumentálni kell az Esma szerint. Ilyen célpiacon kívüli értékesítés lehet például a tanácsadás nélküli értékesítésekkor, ilyenkor ugyanis az ügyfél keresi meg a céget egy befektetési lehetőség miatt.