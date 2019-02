Erste: a piacok többsége továbbra is jól tartja magát

Erste Alapkezelő:"A piacok többsége továbbra is jól tartja magát, pedig az elmúlt hetekben megjelent makrogazdasági adatok nagyrésze alátámasztja azokat a várakozásokat, hogy a növekedés üteme jelentősen lassul. A globális reál-GDP bővülése - amely egy évvel ezelőtt még jócskán 3 százalék fölött volt - az idei első negyedévben valószínűleg már csak 2,6 százalék lesz. Nem meglepő módon a tőzsdei cégek eredményeire vonatkozó elemzői várakozások is folyamatosan jönnek lejjebb az összes fontosabb részvénypiacon. Mivel a decemberi mélypontok óta a részvényárfolyamok masszív szárnyalást produkáltak, sok befektetőben egyre erősebbek a kételyek azzal kapcsolatban, hogy mekkora tér maradt még a tőzsdék további emelkedésére.

Mi egyelőre továbbra sem változtattunk részvénykitettségünkön, mivel az értékeltségi szinteket még mindig viszonylag attraktívnak látjuk. A piacok szempontjából a monetáris politika is kedvezőbb lesz, mint azt néhány hónappal korábban gondolni lehetett: az amerikai kamatemelések rövidtávon lekerültek a napirendről és az ECB idei kamatemelésére vonatkozó várakozások is eltűntek. Frankfurtban várhatóan óvatosabb hangot fognak megütni a bank vezetői a következő márciusi ülésen. A regionális allokációnkat kissé módosítottuk: növeltük a dinamikusabbnak tűnő amerikai piac súlyát, csökkentettük viszont Japánt és profitot realizáltunk brit kitettségünkön is.A kötvénypiacokon tovább mérsékeltük az amerikai high-yield szegmens súlyát, elsősorban a gazdaság lassulása, a növekvő tőkeáttételi mutatók és a zsugorodó hozamfelárak miatt. Bár a piac továbbra is vonzó potenciállal rendelkezik, az átlagos lejáratig számolt hozam dollárban még mindig évi 6 százalék fölött mozog, a recessziós kockázatok esetleges további növekedésére valószínűleg elég kedvezőtlen reakciókat látnánk. A feltörekvő piaci kötvényeket - a keménydevizás és a helyi devizában kibocsátottakat egyaránt - még mindig viszonylag vonzónak tartjuk. Ennek az eszközosztálynak sokat segíthet, ha érdemi előrelépés történik az amerikai-kínai kereskedelmi vitában, de az amerikai kamatemelési várakozások mérséklődése és a dollár átmeneti gyengülése is támogatólag hathat. A hazai kötvénypiacon az átlagnál kissé rövidebb futamidejű portfóliót tartunk, mert a kockázatok továbbra is aszimmetrikusnak tűnnek."