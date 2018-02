Erste: alaposan felbolydult a részvénypiac

Erste Alapkezelő:"Alaposan felbolydult a részvénypiac az utóbbi hetekben: a korábban hónapokon keresztül rekordmélységben mozgó volatilitás-mutatók január végén lassan megindultak felfelé, majd február elején elszakadt a cérna és masszívan felugrottak. Ezzel párhuzamosan a részvénypiacokon meredek árfolyameséseket lehetett látni. Az optimizmus látványos összezuhanását sokan az emelkedő amerikai inflációs kockázatokkal és kamatokkal hozzák összefüggésbe. Tény, hogy az inflációkövető kötvények árfolyamában árazott várható infláció az USÁ-ban három és fél éves magasságba emelkedett, a 10 éves kincstárjegy hozama pedig megközelítette a 3 százalékot, holott év elején még csak 2,4 százalék volt. Ráadásul a tőzsdei zuhanás közvetlenül azután indult, hogy nyilvánosságra hozták a vártnál magasabb amerikai bérnövekedési adatokat.

Mivel néhány kockázati indikátor már egy-két héttel korábban romlani kezdett, a részvénykitettségünk felülsúlyozását február elején semlegesre változtattuk. A regionális allokációnk nem változott érdemben, leginkább Japánt szeretjük, ami a bőven kétszámjegyű profitnövekedéssel és a viszonylag mérsékelt árazással magyarázható. A külkereskedelemmel súlyozott jenindex csaknem 5 százalékos idei emelkedése ugyan nem tett jót a cégek exportkilátásainak, de ez már jórészt beárazódott a tokiói index idei teljesítményében. Enyhén felülsúlyozzuk az európai részvényeket is, melyeknek értékeltsége mérsékeltnek nevezhető az amerikai papírokhoz képest, utóbbiak esetében enyhe alulsúlyt tartunk. A feltörekvő piacokról csak Oroszországban vannak jelenleg pozícióink.Bár az inflációs kockázatok létét kár lenne tagadni, mi egyelőre nem számítunk trendfordulóra a részvénypiacokon. Az amerikai kamatemelések kapcsán inkább csak az a kérdés, hogy három lesz vagy négy, a kötvénypiaci hozamok emelkedése pedig (hacsak nem sokkszerűen történik) elvileg nem akasztja meg a részvényeket. A jelenlegi, továbbra is nagyon nyomott reálhozamok mellett meglepő lenne, ha az amerikai gazdaság rövidtávon recesszióba kerülne, sőt, az elfogadott adócsökkentések és az adósságplafon kitolása nyomán megszavazott kiadásnövelések a következő két évben számottevően gyorsíthatják a GDP növekedését. Ebben a környezetben a tőzsdei cégek profitnövekedési kilátásai is kedvezőek maradnak, így az értékeltségi mutatók komolyabb felfújódása nélkül is tovább emelkedhetnek az árfolyamok.A kötvénypiacokon az elmúlt hónapokban lezajlott hozamemelkedések után inkább egy konszolidációs időszak látszik valószínűnek, mintsem a további folyamatos emelkedés. Mindenesetre igazából egyik forgatókönyv mellett sem látunk nagy fantáziát az alacsony kockázatú kötvényekben. Tartjuk viszont amerikai high-yield és feltörekvő piaci kötvényeinket, melyeknek hozamfelára még mindig viszonylag vonzónak minősíthető. A hazai kötvénypiacon várakozásainknak megfelelően megtorpant a hozamok emelkedése, de mi továbbra is inkább óvatosak vagyonk a hosszabb futamidejű papírokkal."