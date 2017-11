Erste: alapvetően továbbra is optimista a piaci hangulat

Erste Alapkezelő:"A piaci hangulat továbbra is alapvetően optimista, ezt jól mutatja többek között az is, hogy a kockázatos eszközosztályokban november első felében beindult negatív korrekciót szinte azonnal vételekre használták ki a befektetők. Az indexek nagy része így már ismét magasabban áll, mint egy hónappal korábban. Mikrogazdasági oldalról nézve a tőzsdei vállalatok harmadik negyedéves beszámolói elég jól sikerültek ahhoz, hogy alátámasszák az árfolyamok emelkedését. Makrogazdasági szempontból pedig elmondható, hogy az elmúlt hetekben megjelent adatok döntő többsége felülmúlta a várakozásokat: az Egyesült Államokban és az eurózónában is masszívan emelkedett az úgynevezett meglepetés-index, ami azt méri, hogy a tényleges számok hogyan alakulnak az előrejelzésekhez képest.

Mi is fenntartjuk korábbi óvatosan optimista megközelítésünket, melynek fő pillérei a világgazdaság szinte egészét jellemző stabil gazdasági növekedés, a továbbra is alacsony infláció, valamint a pozitív piaci trend- és hangulati indikátorok. A kockázatosabb eszközök (részvények, vállalati kötvények és feltörekvő piaci kötvények) értékeltségi szempontból nem minősíthetőek egyértelműen vonzónak: ha az abszolut számokat nézzük, nem láthatunk már masszív felértékelődési potenciált, viszont az alacsony kockázatú eszközökhöz képest még mindig jó választásnak tűnhetnek.November folyamán nem változtattunk a portfóliónk összetételén. A részvényeket enyhén felülsúlyozzuk a semleges szinthez képest, továbbra is elsősorban a fejlett piacokra koncentrálva, amit egy jelentősebb orosz kitettség egészít ki. Az USA és eurózóna államkötvénypiacain csak inflációkövető kötvényekkel képviseltetjük magunkat, viszont a feltörekvő piaci kötvényekben és az amerikai high-yield piacon jelentős kitettséget tartunk fenn, mivel itt a hozamfelárak még mindig messze vannak a történelmi mélypontoktól. A hazai állampapírpiacon a folytatódó hozamcsökkenés eléggé szembemegy a régió legtöbb országában (cseh, lengyel, román) látott hozamemelkedési trenddel, de a hazai jegybank eltökéltsége miatt egyelőre nem csökkentettük pozícióinkat és semleges szinten tartjuk az átlagos hátralévő futamidőt (duration) is.Azt azonban nehéz lenne állítani, hogy a kockázati tényezők száma csökkent volna az elmúlt időszakban. Első helyen a potenciális túlfűtöttségi kockázatok említhetőek: a piaci volatilitás nagyon alacsony szintre süllyedt, a kockázatos eszközökben erős a befektetők pozicionáltsága. Az inflációs adatok vártnál gyorsabb emelkedése erőteljes jegybanki válaszlépéseket hozhat, amire jelenleg nincsenek felkészülve a piacok. A jegybanki likviditásbővítés fokozatos lassítása amúgy is ismeretlen területnek számít. A politikai kockázatok - amerikai adósságplafon, Trump-elnökséggel kapcsolatos kockázatok, német kormányalakítás, tavasszal esedékes olaszországi választások - pedig továbbra is napirenden vannak."