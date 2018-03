Erste: kardcsörte vagy világszintű kereskedelmi háború?

Erste Alapkezelő:"Bár a globális növekedési kilátások továbbra is megnyugtatónak tűnnek, az elmúlt hetekben több olyan adat is megjelent, melyek arra utalhatnak, hogy a növekedés gyorsuló korszakának egyelőre vége. Az USA, az Eurózóna és Japán legfrissebb beszerzési menedzserindexei visszaestek a korábbi hónapokhoz képest, igaz, még most is a bővülést mutató tartományban vannak. A német Ifo sorozatban két hónapja, a francia INSEE bizalmi index három hónapja csökken. Ezzel összhangban az amerikai inflációs várakozások márciusban folyamatosan mérséklődtek, az eurózónában pedig negatív tartományba esett vissza a Citi meglepetés-indexe (azaz a makroadatok többsége a vártnál gyengébb lett). Az amerikai kormányzat által bejelentett kereskedelmi szankciók egyelőre nem túlzottan relevánsak makrogazdasági szempontból, de a fő kérdés az, hogy csak kardcsörtetést látunk, vagy a feszültség egy világszintű kereskedelmi háborúvá eszkalálódik.

Portfóliónk kockázati kitettségét enyhe mértékben tovább csökkentettük márciusban, a feltörekvő piaci vállalati kötvények súlyát mérsékeltük és átmenetileg megnőtt a pénzpiaci eszközök súlya. A feltörekvő piaci kötvényeket általában továbbra is relatíve vonzó befektetési alternatívának látjuk (főként a helyi devizában kibocsátott kötvényeket), viszont a vállalati kötvényeken elérhető hozamprémium túlzottan alacsony szintre süllyedt. Ráadásul a momentum-indikátorok sem túl biztatóak erre az eszközosztályra, ami részben az amerikai hozamok emelkedésével hozható összefüggésbe.A részvénykitettségünk továbbra is semleges maradt. A tőzsdei vállalatok profitja az utóbbi negyedévekben gyors ütemben nőtt és az elemzők a következő negyedévekre is stabil növekedést várnak. A kötvénypiacokon elérhető alacsony hozamokhoz képest a részvények még mindig vonzó hozampotenciált tudnak felmutatni, az osztalékokból várható hozamok többnyire meghaladják a kötvényhozamokat. A globális gazdasági növekedés és a nagy jegybankok monetáris politikája rövid- és középtávon szintén támogatja a részvényeket, egy globális recesszió kockázata a következő 1-2 évben viszonylag alacsony. Regionális allokációnk sem változott: leginkább Japánt szeretjük, enyhén felülsúlyozzuk az európai részvényeket is, viszont alulsúlyozzuk az amerikai piacot. A feltörekvő piacokról csak Oroszországban vannak jelenleg pozícióink.A fejlett kötvénypiacokon és a hazai államkötvénypiacon nem látunk érdemi hozampotenciált. A hozamok emelkedésére továbbra is nagyobb a tér, mint a folytatódó csökkenésre. Arra azonban nem számítunk, hogy drasztikus hozamemelkedésre kerülne sor: az eurózónában 2019 közepe előtt esélytelennek látszik a kamatok emelése, az amerikai hozamokban pedig már be van árazva a monetáris politika szigorításának egy jelentős része. A hazai kötvényeknél rövidtávon a napokban esedékes parlamenti választások eredménye hozhat mozgolódást, főként, ha az nem a papírformának megfelelően alakul."