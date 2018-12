Erste: rázósra sikeredett az év vége

Erste Alapkezelő:"Elég rázósra sikeredett az év vége a piacokon, a gyakran ismételt kérdések (GYIK) rovat rangsorában előkelő helyre ugrott a "hova tűnt a Mikulás?", utalva a többé-kevésbé szokásos év végi árfolyamemelkedés, a Mikulás-rally elmaradására. Ha csak a részvénypiacok decemberi teljesítményét nézzük, e sorok írásakor az összes jelentősebb tőzsde veszteségben áll, de lényegében ugyanez igaz a többi kockázatos eszközosztályra is. Némileg meglepő módon a hazai piacok (részvény és kötvény is) viszont elég jól tartják magukat. A hazai állampapírok az elmúlt hetekben kiemelten nagy külső támogatást kaptak: a külföldi befektetőknél lévő állomány 4200 milliárd forint fölé emelkedett, ami több mint 3 éves csúcsot jelent.

Abban valószínűleg elég sokan egyetértenek, hogy a 2019-es év sem ígérkezik túl simának befektetői szempontból. A fő aggodalom a gazdasági növekedési kilátásokkal kapcsolatos. Egyrészt az Eurózónában és Kínában a lassulás egyértelmű jelei mutatkoznak mind a visszatekintő makrogazdasági adatok, mind az előrejelző indikátoroknak számító vállalati és lakossági hangulat-indexek terén. Másrészt az Egyesült Államokban a Trump-kormányzat által indított fiskális expanzió lecsengésétől tartanak, amit a fokozatosan feljebb kúszó kamatok súlyosbíthatnak. Részben az olajárak zuhanásának hatására is, de az amerikai kamatemelési várakozások jelentősen halványodni kezdtek, ezzel párhuzamosan a dollár hozamgörbe komolyan ellaposodott. A kiemelten figyelt 2-10 éves hozamspread 10 bázispont közelébe esett vissza, ami felerősítette a küszöbönálló recesszióval kapcsolatos félelmeket, mivel a spread negatívba fordulása a korábbi évtizedekben elég megbízható előrejelzője volt a gazdaság visszaesésének. A kilátásokat számos egyéb tényező is beárnyékolja, melyekről már sokszor ejtettünk szót: a kereskedelmi háború, a Brexit, az olasz adósságpálya fenntarthatósága, stb.A fentiek ellenére a rövidtávú piaci kilátásokat illetően nem vagyunk túlzottan pesszimisták. Továbbra is úgy látjuk, hogy a világgazdaság növekedési üteme ugyan lassulni fog, a munkanélküliségi ráták csökkenése megáll, az infláció pedig enyhén gyorsul és a jegybankok monetáris politikái szűkülnek. Utóbbi azonban nem lesz drámai mértékű, az Eurózónában például az is egyre kérdésesebb, hogy az ECB képes lesz-e megindítani a kamatemeléseket jövőre, a Fed pedig várhatóan egy-két emelést fog csak meglépni. A költségvetési politikák eközben inkább expanzívak lesznek, a tőzsdei vállalatok eredményei pedig globális szinten 8-10 százalékkal tovább bővülhetnek. Ez a háttér lehetővé teszi, hogy a részvénypiacokon mérsékelt ütemben emelkedni tudjanak az árfolyamok, továbbá a kockázatosabb kötvény eszközosztályok (high-yield, feltörekvő piacok) is érdemi hozamot termelhetnek.Óvatosan optimista hozzáállásunk eredményeként az utóbbi hetekben nem változtattunk érdemben az eszközallokációnkon. A részvények összesített súlya változatlan maradt, de ezen belül a latin-amerikai részvénykitettségünktől megváltunk és a feltörekvő ázsiai részvények súlyát emeltük. A kötvénypiacokon elsősorban a feltörekvő piaci államkötvényekre fókuszálunk, ahol az eszközosztályt egész évben sújtó befektetői pesszimizmus viszonylag vonzó szinteket alakított ki. A hazai kötvénypiacon a masszív novemberi hozamzuhanást követően elkezdtük csökkenteni a hosszabb futamidejű papírok súlyát, mivel a hozamok további csökkenésére egyre kisebb teret látunk."