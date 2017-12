Erste: senki nem számított arra, hogy ilyen jó lesz 2017

Erste Alapkezelő:"Egy évvel ezelőtt valószínűleg kevesen számítottak arra, hogy befektetői szempontból ennyire kedvezően fog alakulni a 2017-es esztendő. Amikor ezeket a sorokat írjuk, a fejlett országok részvényei átlagosan 19 százalékkal állnak magasabban, mint az év elején, a feltörekvő piaci részvények pedig csaknem 30 százalékkal. Bár évek óta "mindenki" arról beszél, hogy a kötvénypiacok mennyire túlértékeltek, a feltörekvő piaci kötvényekkel idén is lehetett keresni átlagosan 9 százalékot (legalábbis ennyit emelkedett a JP Morgan EMBI index), a gyengébb hitelminősítéssel rendelkező vállalati kötvényekkel (high-yield) pedig 7,5 százalékot. Ami pedig már tényleg a hihetetlen kategória határát súrolja, hogy az eurózóna államkötvényei is kitermeltek közel 1 százalékos pozitív megtérülést (Citi EMU GBI index), miközben a papírok jelentős része negatív lejáratig számolt hozammal forog. Azok a hazai befektetők sem járhattak rosszul, akik nem merészkedtek nemzetközi vizekre: a BUX 22 százalékos plusszban áll, a hazai állampapírokat tömörítő MAX Composite index pedig közel 6 százalékot emelkedett.

Ilyen kaliberű hozamokat nem mernénk prognosztizálni 2018-ra, de alapjában véve nagy esélyt látunk arra, hogy jövőre is elfogadható hozamokat lehessen elérni sok eszközosztályban. A részvények ugyan történelmi összehasonlításban nem nevezhetőek olcsónak, de a vállalati profitok növekedése még bőven megtámogatja az árfolyamok tovább emelkedő trendjét. Az elemzői konszenzus jövőre közel 12 százalékos profitbővüléssel számol globális átlagban, ráadásul ezek az előrejelzések az utóbbi hónapokban inkább felfelé módosultak. A folyamatban lévő amerikai adócsomag több szektorban tovább javíthatja a kilátásokat, bár az árfolyamokba már elég sok ezzel kapcsolatos várakozás beépült.A kockázatosabb kötvénypiacokon szintén van még tér érdemi hozamok elérésére. Elsősorban a feltörekvő piacokat érdemes közelebbről megvizsgálni, ahol a papírok átlagos lejáratig számolt hozama évi 4,9 százalék az államkötvények esetében. Hasonló potenciális hozamokkal lehet szembesülni az amerikai high-yield piacon. Ugyan ezek a hozamszintek nominális értelemben nincsenek messze a történelmi mélypontoktól, a hozamfelárak szempontjából azonban még van tér szűkülésre. Utóbbi pedig akár egy biztonsági puffert is jelenthet abban az esetben, ha a referenciának számító amerikai kincstárjegyek hozama jelentősebb mértékben emelkedne. Amire - véleményünk szerint - van némi esély, főként, hogy a jelenlegi helyzet alapján a Federal Reserve 3-4 további kamatemelést is bejelenthet 2018 folyamán.A portfóliónk összetételén decemberben sem változtattunk. A fentebb bemutatott, jó kilátásokkal rendelkező eszközosztályokat továbbra is felülsúlyozzuk, az alacsony kockázatú állampapíroktól azonban távoltartjuk magunkat (leszámítva az inflációkövető kötvényeket). A hazai állampapírok további jelentős hozamcsökkenésével kapcsolatban egyre szkeptikusabbá váltunk, de egyelőre tartjuk a pozícióinkat, mivel a jegybank elkötelezettsége miatt egy jelentős fordulatnak rövidtávon mérsékelt a kockázata."