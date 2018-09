Erste: sorra jönnek elő a kockázatok

Erste Alapkezelő:"A főbb makrogazdasági tényezőket nézve továbbra is viszonylag rózsás kép rajzolódik ki a befektetők előtt, de sorban bukkannak fel a kockázatok növekedésére utaló jelek. A gazdasági növekedési kilátások globális viszonylatban kedvezőek, a kockázatok azonban most már inkább lefelé mutatnak, egyre több bank kezdi lefelé korrigálni a jövő évre vonatkozó prognózisait. A munkaerőpiaci helyzet általában kedvező, az infláció pedig alacsony, de utóbbi lassan emelkedést mutat. A monetáris politikák (és ezzel párhuzamosan a piaci likviditás) egyértelműen szűkülni kezdtek a kamatemelések és az eszközvásárlási programok visszavonása miatt. A költségvetési politikák az Egyesült Államok kivételével nem különösebben expanzívak, a termelékenység növekedési üteme hosszútávú összehasonlításban alacsony. Eközben néhány feltörekvő piaci gazdaság esetében komoly egyensúlytalanságok mutatkoznak, a politikai színteret pedig a protekcionista és populista törekvések előtérbe kerülése jellemzi.A piacok mostanában épp ez utóbbi kettő miatt aggódnak a leginkább. Bár az amerikai kormányzat által elindított - egyelőre még részben verbális - vámháború a legtöbb elemzői kalkuláció szerint csak néhány tized százalékponttal vetheti vissza az amerikai növekedést, egyes régiók ennél sokkal rosszabbul járhatnak, pláne, ha a konfliktus tovább eszkalálódik. A populizmus előretörésével kapcsolatos félelmek pedig jelenleg leginkább az olasz költségvetés körül koncentrálódnak: a jelenlegi állás szerint a kormány olyan deficitet tervez a jövő évre, amit a befektetők egy része túlzottan magasnak tart az olasz adósságpálya fenntarthatósága szempontjából.

A piac egyelőre viszonylag nyugodt maradt, a félelemindexnek hívott VIX az év eleji megugrás után alacsonyabb szintekre tért vissza, az amerikai tőzsdéken pedig új rekordok dőltek. Egyedül a feltörekvő piacokon látszott komolyabb ijedelem, amit a vámháborús fenyegetések mellett olyan "hagyományos" mozgatórugók is vezettek, mint a dollár erősödése és az amerikai kamatok emelkedése. A fejlett piacok kockázatos eszközei, beleértve a gyengébb hitelminősítéssel rendelkező vállalatok kötvényeit is (high-yield) viszont egyelőre stabilan tartják magukat.Az elmúlt hetekben nem változtattunk az eszközallokációnkon. A fejlett piaci részvényeket a kedvező makrogazdasági háttér és a dinamikus profitnövekedés miatt továbbra is felülsúlyozzuk, a feltörekvő piaci részvényekkel kapcsolatban óvatosak maradunk. A nyugat-európai kötvénypiacon lényegében nincs kitettségünk, leszámítva egy kisebb allokációt inflációkövető kötvényekben. Az amerikai kötvénypiacon a kockázatokra sokkal elfogadhatóbb kompenzációt találunk akár az államkötvényekben is, de főként a vállalati kibocsátóknál. A feltörekvő piaci kötvényeket, beleértve a hazai piacot is, jellemzően alulsúlyozzuk a portfóliókban."