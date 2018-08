Erste: stabilak a globális kilátások

Erste Alapkezelő:"A több oldalról leselkedő kockázatok közepette a globális gazdasági kilátások továbbra is stabilnak minősíthetőek. Az eurózóna növekedésére vonatkozó előrejelzések ugyan az elmúlt hónapokban egy-két tized százalékponttal lejjebb jöttek, de így is 2 százalék fölött vannak az idei évre. Az Egyesült Államokban a 4,2 százalékos növekedést mutató legutolsó negyedéves adat azokat a véleményeket erősítette, hogy a fiskális stimulussal megtámogatott amerikai gazdaság következő egy-két évre vonatkozó kilátásai elég rózsásak. A legfontosabbnak tartott előrejelző indikátorok közé tartozó globális beszerzési menedzserindex még mindig kényelmesen az 50 pontos tartomány felett mozog, ami a gazdaság bővülését vetíti előre.

A reálgazdaság oldaláról így a részvénypiac továbbra is hátszelet kap, és az idei masszívan kétszámjegyű profitnövekedésre vonatkozó várakozások sem tűnnek irreálisnak. A portfólióban emiatt kissé tovább növeltük a részvénysúlyt a pénzpiaci eszközök rovására. A további dollárerősödéssel, az amerikai kamatok emelkedésével és a kereskedelmi háború eszkalálódásával kapcsolatos kockázatok miatt a feltörekvő piacokon továbbra is csak mérsékelt pozíciókat tartunk. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a feltörekvő részvénypiacok az eszközosztályt sújtó eladási hullám nyomán vonzó árazási szintre kerültek, így a bizonytalansági tényezők halványulása esetén komoly hozampotenciált rejtenek.A kötvénypiacokkal kapcsolatban már régóta nehezebb optimistának lenni. Az eurózónában a legbiztonságosabbnak tartott állampapíroktól kezdve a jó minősítésű vállalati kötvényeken át a high-yield szegmensig lényegében minden rendkívül nyomott hozamokat kínál. Az eurózóna periféria (olasz, spanyol) kötvényei ugyan megemelkedett hozamfelárat biztosítanak az év elejéhez képest, de a kockázatokat figyelembe véve ezek sem tűnnek ingyenebédnek. Ráadásul az Európai Központi Bank eszközvásárlási programja decemberben leáll és egyre többen beszélnek arról, hogy egy év múlva már az irányadó kamatok is magasabban lehetnek.Ehhez képest az amerikai hozamok vonzóbbnak tűnnek, bár ha védekezni akarunk a dollár esetleges leértékelődése ellen, akkor a fedezés meglehetősen drága mulatság, a hozamtöbbletet nagyrészt kisöpri. A monetáris politika itt sem nevezhető támogatónak a piac szempontjából, a Fed év végéig valószínűleg még kétszer emeli a kamatokat, a mérlegfőösszegét pedig egyre gyorsuló ütemben építi le. Az amerikai vállalati kibocsátások között azonban még így is lehet találni kedvező hozampotenciállal rendelkező kötvényeket és a jelzálogpiacban is látunk (mérsékelt) fantáziát. A hazai kötvénypiacon egyelőre véget ért a Kánaán, az év elején látott hozamszintek visszatérésére nem fogadnánk még kis tétekkel sem. A kockázatok hosszabb távon inkább felfelé mutatnak, de valószínűleg a nemzetközi kötvénypiaci hangulat lesz a meghatározó."