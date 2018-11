Erste: továbbra is mérsékelten optimisták vagyunk

Erste Alapkezelő:"Az elmúlt hetek jelentős piaci volatilitása és a bizonytalansági tényezők növekvő száma ellenére mi továbbra is egy mérsékelten optimista forgatókönyvet látunk a legvalószínűbbnek a következő évre. A világgazdaság növekedési üteme várhatóan lassulni fog, a munkanélküliségi ráták csökkenése megáll, az infláció enyhén gyorsulni fog, a jegybankok monetáris politikái szűkülnek, a költségvetési politikák pedig inkább expanzívak lesznek (főleg az Egyesült Államokban és Kínában). Ez a háttér lehetővé teszi, hogy a részvénypiacokon mérsékelt ütemben emelkedni tudjanak az árfolyamok, továbbá a kockázatosabb kötvény eszközosztályok (high-yield, feltörekvő piacok) is érdemi hozamot termelhetnek. Mivel az amerikai állampapíroknál nem számítunk további jelentős hozamemelkedésre, ezen a piacon szintén pozitív teljesítményt várnánk, bár ez valószínűleg nem fogja sokkal meghaladni a nullát. Az európai kötvénypiacokon továbbra sem látunk potenciált.

A fentiekhez képest az egyik alternatív forgatókönyvet az jelentheti, ha az amerikai gazdaság tovább gyorsul, miközben Kína lassulása folytatódik. Ebben az esetben a kapacitások szűkössége jelentős inflációs nyomást gerjeszthet az Egyesült Államokban, a jegybanki kamatok további gyors emelésével kísérve. Kínában eközben a kapacitások kihasználatlansága és a deflációs kockázat okozhat gondokat, a kinnlévő hitelállomány minősége jelentősen romolhat, a jüan gyengül, a kereskedelmi háború pedig fokozódik. A részvénypiacokon talán még így is sikerülhet elkerülni egy mínuszos évet, de a kötvénypiacok döntő része ebben a szcenárióban garantáltan veszteséget hozna a befektetőknek.Egy másik alternatív forgatókönyv még ennél is kedvezőtlenebb lehet. Ha a szép számmal jelenlévő gazdaságpolitikai bizonytalansági tényezők közül egy vagy több "rosszul sül el" (például: nem rendezett Brexit, totális kereskedelmi háború, monetáris politikai hibák), a világgazdaság növekedési üteme drasztikus mértékben visszaeshet, a munkanélküliség csökkenő trendje visszafordul, az inflációval és eladósodottsággal kapcsolatos kockázatok megnőnek, több régió is komoly piaci nyomás alá kerülhet. Ebben az esetben csak az amerikai és a német államkötvények jöhetnek szóba menedékként, a többi eszközosztály kisebb-nagyobb veszteségek elé néz.Mivel a két utóbbi forgatókönyvnek egyelőre kisebb valószínűséget adunk, a portfólióinkban továbbra is kitartunk a kockázatosabb eszközök felülsúlyozása mellett. A részvények súlyozásán nem változtattunk, de növeltük az amerikai és az ázsiai feltörekvő piacok allokációját elsősorban az európai tőzsdék rovására. Az amerikai high-yield kötvénypiacon - ahol az olajárak zuhanásával és a dollárban számolt finanszírozási költségek emelkedésével kapcsolatos félelmek mintegy 100 bázispontos spread-tágulást eredményeztek október eleje óta - csökkentettük kitettségünket. Helyette a feltörekvő piaci államkötvényekre helyeztünk több hangsúlyt, ahol az eszközosztályt egész évben sújtó befektetői pesszimizmus viszonylag vonzó szinteket alakított ki. A hazai kötvénypiacon továbbra is semlegesek vagyunk, de a hozamok kitartó süllyedése esetén fokozatosan csökkentenénk pozícióinkat."