Fordulóponthoz érkezett a világ - Mibe érdemes fektetni, amikor már minden drága?

Annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás javulása a munkaerőpiacra is begyűrűzött, a csökkenő munkanélküliségi ráta még nem eredményezett jelentős bérinflációt. Attól, hogy a maginflációs nyomás visszafogott maradt, még nem "halt meg" az infláció és a Philips-görbének is van relevanciája.Arra számítunk, hogy az infláció érdemben vissza fog térni a gazdaságba, ennek következtében pedig a központi bankoknak - élükön a Feddel - is fokozatosan normalizálniuk kell eddigi ultra laza monetáris politikájukat. Más szavakkal: a monetáris politika ezután is támogató lesz, a jegybanki stimulus mértéke azonban folyamatosan csökken.A legfejlettebb gazdaságok közép távon alacsonyabb gazdasági növekedési rátával kénytelenek szembenézni most, mint a globális válság előtti évtizedben. Az olyan fejlett gazdaságokban, mint az USA vagy az eurózóna, az öregedő munkaerő és a lassuló termelékenységi trendek is fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés ütemének lassulásában. Sőt, a potenciális gazdasági növekedést sok országban az állami és magánszféra adósságállománya is jelentősen visszaveti. Ehhez képest Kínában a hosszú távú gazdasági növekedési ütem mérséklődése természetes eredője annak, hogy az ország egyre inkább a szolgáltatásokra és fogyasztásra összpontosít a korábbi export-és befektetésorientált megközelítés helyett.Bár az olasz gazdaság 2017-ben a javulás jeleit mutatta, a továbbra is fennálló strukturális gyengeség, mint a jelentős államadósság, politikai instabilitás és az ezekhez kapcsolódó reformok rontják a közép távú gazdasági kilátást. Úgy tűnik, a kormányalakítási tárgyalások is elhúzódnak, miután a mostani választásokon egyik pártnak sem sikerült abszolút többséget szereznie. Jelenleg úgy tűnik, még ha születik is valamilyen koalíció, az kevésbé fókuszál majd a megszorító intézkedésekre.Az eurózónát nézve, még ha erősödnek is a tagállamok nagyobb döntési függetlenségre vonatkozó törekvései, véleményünk szerint nincs és nem is lesz szó az olaszok exitjéről a jelentős politikai és gazdasági akadályok miatt. Amennyiben az eurószkeptikus pártok is részesei lesznek a jövő kormányzati koalíciójának Olaszországban, kihívások elé nézhet a francia elnök, Emmanuel Macron eurózónára vonatkozó reformjavaslata. Az eurózónát tekintve tehát inkább csak visszafogottabb reformokra számítunk, mint például a bankunió megvalósítása, az ESM-rendszer európai monetáris alapba való átültetése, nem pedig olyan kvantumugrásokra, mint "csináljunk minél több dolgot együtt" szlogenekkel való azonosulás a tagállamok részéről.Alapvetően pozitívan szemléljük a globális részvénypiacokat, mivel a gazdasági háttér és a vállalati nyereségnövekedés is támogatólag hat a részvénypiacokra. Az amerikai vállalatokra, amelyek a globális részvénypiac mintegy felét teszik ki, az adóreformok és a bejelentett költségvetési kiadások is kedvezőleg hatnak. Ugyanakkor egy olyan üzleti ciklushoz értünk, ahol a részvénypiacokat támogató erős ciklikus hátszél fokozatosan veszít erejéből.A gazdasági fellendülés kilencedik évében egyre erősödnek a jelek, miszerint elérkeztük a globális gazdasági növekedés csúcspontjához. Más szavakkal: bár a globális növekedés még kitarthat és ez löketet adhat a vállalati profitoknak, de a gazdasági növekedés további felgyorsulása már nem valószínű. Mindemellett a pozitív meglepetések az adatokban is egyre valószínűtlenebbek, amelyekről tudvalevő, hogy a részvénypiacok fontos hátszelét jelentik. Hozzá kell tehát szokni az erősebb piaci volatilitáshoz, a befektetőknek pedig érdemes azokra az aktív portfóliómenedzserekre figyelniük, akik a volatilitásban rejlő lehetőségeket próbálják meg megjátszani.Az elmúlt negyedévekben a "Goldilocks" várakozásoknak (gazdasági növekedés alacsony infláció mellett) köszönhették leginkább a ciklikus szektorok a jó teljesítményüket, közülük is főként a pénzügyi szektor. Amennyiben közép távon maradnak a magasabb kötvényhozamokról szóló várakozások, a globális gazdasági növekedési momentum csúcspontjának elérkezése egyre nagyobb súlyt helyez a ciklikus szektorok teljesítményére és a sokkal defenzív szektorok felé való elmozdulást erősíti befektetési oldalról. Ettől függetlenül továbbra is látunk értéket a pénzügyi szektorban, de az ipari cégekkel kapcsolatban már óvatosabbak vagyunk.A globális növekedés egyik kulcspillére a kereskedelem, olyannyira, hogy hosszú távon a globális gazdasági növekedés egyharmadát adta átlagban. A protekcionista törekvések persze nem új keletűek, ott van például a dohai forduló a multilaterális kereskedelmi egyezményekről, amelynek célja a globális kereskedelem liberalizálása lenne, mégis évek óta vegetatív állapotban vannak a tárgyalások. Ettől még a mostani protekcionista intézkedések miatt felerősödő kockázatok igencsak betehetnek a globális fellendülésnek: ronthatják a vállalati nyereségi kilátásokat és növelik a bizonytalanságot, amit a részvénypiacok nem szeretnek. Ha valóban kereskedelmi háború lép érvénybe, az olyan menekülő eszközök, mint a japán jen vagy a svájci frank profitálhatnak a helyzetből. Hüvelykujjszabály szerint egy fokozódó kereskedelmi konfliktus a fejlődő és fejlett részvénypiacokra is nagy kockázatot jelentene. Szektorszinten pedig a nem ciklikus fogyasztási javak sokkal nagyobb védelmet nyújthatnak ilyen időkben a ciklikus javakkal szemben.Az értékeltségi szintek továbbra is magasak a globális részvénypiacokon, különösen az USA-ban, de nem annyira, mint február elején. A legtöbb feltörekvő piaci eszköz ezzel szemben még nem olyan drága. A jövőben a vállalati nyereségesség lesz a kulcs, egyelőre azonban a stabil vállalati nyereségnövekedés támogatólag hat a részvénypiacokra. Közép távon véleményünk szerint több dolog is negatívan befolyásolhatja a részvények értékeltségét: a jegybanki stimulus csökkenése és a növekedési momentum egyre negatívabb kilátásai, mindemellett pedig az emelkedő infláció.Ami a túlfűtöttséget illeti, a piaci optimizmus veszít erejéből, ezt bizonyítja a VIX-index megugrása és a bitcoin árfolyamában látott visszaesés is. Az expanzív monetáris politika visszafogásával arra számítunk, hogy a piaci volatilitás is normalizálódni fog, a VIX- index várhatóan 20 pont körüli hosszú távú átlaga körül fog lehorgonyozni.