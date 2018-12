Hatalmas ralit várnak jövőre a Citi elemzői

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2018 és 2019-re továbbra is robosztus, 3,3 és 3,2%-os GDP-növekedésre számíthatunk - a vállalatokat emellett egészséges növekedés, bevételek, tartalékok jellemzik majd. A piacokon inkább a politikai csatározások és a globális csörték okozhatnak zavart. Látszik is már ezek hatása, a piaci volatilitást jelző index, a VIX hatalmasat ugrott, a tőzsdék volatilisek lettek. Ennek ellenére összeomlást nem várnak a Citi elemzői: az S&P 500-at például 3100 pont köré várják (+13,2%) 2019 végére, míg az MSCI Worldöt 650 (+13,6%), a Stoxx 600-at pedig 450 pontra (+25,7%) várják.

A dollárrali 2018-ban véget ér, az olaj 2019 végére 57 dollár / hordó árfolyamon stagnál majd a Citi elemzői szerint, míg az arany 1270 dollár / uncia lehet.

Geopolitikai szempontból zavart okozhat a jegybankok szigorítása, a Brexit, a kereskedelmi háború, a protekcionizmus, az olasz-brüsszeli csörte és a fejlett piaci döntéshozók potenciális hibái. A Citi szerint a Fed 2019 Q2-ben 3%-kos irányadó kamatoknál befejezi a kamatemelést.

Naveed Sultan, a Citi treasury és kereskedési ágának globális igazgatója úgy véli, a digitalizáció az egész világot egy nagy, összevont piaccá teszi, a globalizáció folyamata pedig megfordíthatatlan jelenség a világon, hiába ágálnak ellene egyes politikusok. Számos új vállalat van, amely ma már digitális szolgáltatásokkal teremt értéket, ezek a cégek kifejezetten kivehetik a részüket a globalizáció előnyeiből. Összesen mintegy 40 millió kkv található meg különféle közösségi médiumokban. A techstartupok 80%-a már induláskor globalizálódott, hiszen gyakran mind beszállítói, mind ügyfeleik nemzetköziek, sőt, gyakran még alkalmazottjaik is nemzetközi háttérrel rendelkeznek. Az értékteremtés digitális csatornákra koncentrálódik, 12 ökoszisztéma jön majd létre, mely 60 000 milliárd dollárnyi bevételt generál majd, ami a világ teljes bevételeinek 1/3-át teszi majd ki.Phil Drury, a Citi EMEA piacokkal foglalkozó banki és tőkepiaci tanácsadóágának vezetője az amerikai pénzintézet kilátásait osztotta meg a tőzsdék jövőjéről:Luigi de Vecchi, a Citi EMEA banki és tőkepiaci tanácsadóágának elnöke elmondta, hogy 4 400 milliárd dollárnyi M&A tevékenység tapasztalható idén globálisan, ez a piac valaha volt 3. legjobb éve. Európa volumen tekintetében elérte a 2007-es év értékét. Inkább a regionális tranzakciók dominálnak, nem a globálisak, az ügymenet pedig általában hosszabb lett a felügyeleti szervek közbelépése miatt. A folyamatokat részben az aktivista befektetők élénksége stimulálja.Max Layton, a Citi EMEA nyersanyagpiaci szakértője a nyersanyagpiacok jövőjéről osztotta meg véleményét: 55-65 dollár / hordós árfolyamra lehet számítani az olajpiacon reálisan, ha viszont az Egyesült Államok kitermelése továbbra is meglepi a piacokat, még akár 30 dollár / hordós árfolyammal is találkozunk. Ha a kereskedelmi háború enyhül (ami a Citi elemzői szerint valószínű), a rézpiac is magára találhat. Az aranypiacra kihatással van Kína gyengélkedése, ezért az ázsiai ország kockázatait nem érdemes a nemesfémmel fedezni. A Citi elemzői viszont arra számítanak, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború pozitív fordulatot vesz majd, melynek az aranypiacra is pozitív hatása lehet.A Citi szakemberei arról is beszéltek, hogy digitális, blockchain alapú kereskedési platformok létrehozásával kísérleteznek.