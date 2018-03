2 millió dollárt égetett el a legújabb "bitcoinos" csalás

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az ICO lényegében egy friss kriptopénz kibocsájtása, ethereumon vagy bitcoinon keresztül juthatnak hozzá egy új tokenhez a befektetők, melyet be lehet váltani egy adott cég szolgáltatásaira. Az ICO-kat többnyire nem felügyelik, ahogy az új tokenekkel való kereskedést sem.A Giza mögött egy Marco Fike nevű vezető állt, aki egy vélhetően hamis LinkedIn-profillal kerítette befektetőit, személyesen azonban senki nem találkozott vele. Az ígérete az volt, hogy létrehoznak egy "szupertárcát," melyben az ügyfelek kriptopénzeket tarthatnak, biztonságosan, szolgáltatóktól függetlenül.2,4 millió dollárnyi ethereumot gyűjtött össze Fike, majd meglépett a pénzzel. Pedig eleinte még úgy tűnt, hogy legitim kriptopénzről van szó, hiszen egy Third Pin nevű orosz hardwarecéggel is tárgyaltak, a cég vezetője azonban rövidesen rájött, hogy csalásról lehet szó és megszakították a tárgyalásokat.Az ICO után az összegyűjtött ethereum-tokeneket Fike átváltotta a ShapeShift nevű kriptotőzsdén más kriptopénzekre, majd nyoma veszett.Számos hasonló eset történt a közelmúltban, ezekről itt írtunk: