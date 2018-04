Az iszlám lehet a bitcoin jövője?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kriptopénz iszlám törvénykezésnek való megfelelését Muhammad Abu Bakar, egy Mufti (vagyis az iszlám törvények elismert szakértője) és Haziz (egy olyan ember, aki elismerten fejből tudja a Koránt) ellenőrizte a Blossom Finance kérésére - konklúzióit egy 21 oldalas tanulmányban összegezte.Korábban az egyiptomi főmufti, a török kormány és a palesztin fatva-központ is haramnak (azaz tiltottnak) kiáltotta ki a Bitcoint, Abu Bakar most az ő véleményüket is cáfolta. A Mufti szerint ők arra alapozzák a véleményüket, hogy a Bitcoin sehol nem elfogadott fizetőeszköz, viszont Abu Bakar szerint ez nem számít, hiszen ettől még pénznek számít, ami a blockchain-technológia miatt még biztonságosabb is lehet, mint ami jelenleg forgalomban van.Mindezek ellenére befektetésnek nem ajánlja az saría-szakértő a Bitcoint, sőt figyelmeztet: az ICO-k között rengeteg a csalás.Abu Bakar véleménye egyébként sokban megegyezik a Blossom Finance vezérigazgatójáéval, aki még 2015-ben azt mondta, hogy nemcsak halal a Bitcoin, hanem még jobban megfelel a saríának, mint széles körben forgalomban lévő pénzek, hiszen előbbi nem hitelen alapszik, hanem egy elvégzett munka bizonyítéka.Tegnap egyébként hatalmasat ralizott a Bitcoin: bő egy óra alatt 6800 dollárról 8000 dollárra ugrott az árfolyama, ami persze még közelében sincs a decemberi, 19 000 dollár fölötti csúcsához.Van egyébként egy kifejezetten iszlámhívőket célzó kriptopénz is, a Noorcoin, melynek elismervénye van a világ legnagyobb saría-testületétől arról, hogy halal.