Azt hitték, bankot robbantanak az új őrülettel, de sok ezer milliárdot buktak végül

Poloniex - a teljes vagyon 12,3%-a

Yapizon / Youbit - 4000+ BTC

NiceHash - 4700 BTC

Picostocks - 6000 BTC

Bitstamp - 19 000 BTC

Bitfloor - 24 000 BTC

Allinvain (felhasználó)- 25 000 BTC

Bitcoinica - 61 000 BTC

Bitfinex - 120 000 BTC

Mt. Gox - 850 000 BTC

2014-ben a Poloniex bitcoin-állományának 12,3%-a eltűnt, mivel az egyik ügyfél rájött, hogy ha egyszerre több kiutalási megbízást ad, egy kódolási hiba miatt az összes tranzakciót egyszerre teljesíti a rendszer és negatívba is mehet az egyenlege. A "hacker" (a kereskedési platform vezetője legalábbis így nevezte az élelmes bitcoin-kereskedőt) által okozott veszteséget áthárították az ügyfelekre, a bitcoin-tőzsde ezzel túlélte a "támadást" és a mai napig működik.Tavaly áprilisban feltörték a dél-koreai Yapizon négy online tárcáját, majd 3816 bitcoint loptak el máig ismeretlen hackerek. A veszteséget - ami mai árfolyamon körülbelül 13 milliárd forintnak felel meg - a cég felosztotta ügyfelei közt, majd a károsultak közt egy Fei nevű kuponokat osztogattak szét, melyen a bitcoin-tőzsde Yahoo Japan részvényeit lehetett megvenni.A kibertámadás után Youbit néven folytatta működését a dél-koreai kriptotőzsde, aztán decemberben ismét hackerek támadták meg, akik sikeresen ellopták a vállalat bitcoin-állományának 17%-át. A Youbit anyacége ezután csődöt jelentett.A szlovén NiceHash kereskedési és bányászati központot tavaly decemberben törték fel, összesen mintegy 4700 bitcoint (mai árfolyamon mintegy 16 milliárd forintot) emeltek el a tolvajok. A kereskedést felfüggesztette a tőzsde a támadás után, majd vizsgálatot indított.A Picostocks a világ egyik első olyan kereskedési platformja, ahol bitcoinért lehet részvényeket venni, a mai napig működik, annak ellenére, hogy 2013 novemberében mintegy 6000 bitcoint emeltek el a virtuális pénztárcáikból. A veszteségük mai árfolyamon 21 milliárd forintot tenne ki.A luxemburgi Bitstamp a mai napig az egyik legnépszerűbb kriptotőzsde, 2015 januárjában törték fel, amikor 19 000 bitcoint emeltek el a vállalattól, ma ez az összeg már nagyjából 67 milliárd forintot érne.2012-ben a Bitfloortól 24 000 bitcoint loptak el, ami akkor körülbelül 250 ezer dollárt ért (forintban ez akkori értéken kb. 64 milliónak felel meg, ma 88 milliárdnak). A támadás után a kriptotőzsde fizetésképtelenné vált és az új befektetőktől beszedett díjakból akarták kárpótolni az áldozatokat, ez viszont nem bizonyult kivitelezhető elképzelésnek: a Bitfloor 2013 áprilisában csődöt jelentett.2011-ben, amikor még sokkal könnyebb volt bitcoint bányászni és a kriptodeviza még csak hobbisták egy szűk körét érdekelte, egy "allinvain" álnevű kriptogurunak sikerült 25 000 bitcoint kibányásznia. A bányászatot még 2010-ben kezdte el, amikor a kriptopénz még csak pár centet ért, majd amikor felszökött a virtuális valuta árfolyama 20 dollárra, az egészet ellopták tőle. A hackerek egyszerűen feltörték a winchesterét és leemelték róla a bitcoinjainak nagy részét. A bukta már akkoriban is számottevő volt - 500 ezer dollár (vagyis kb. 127 millió forint) - mai árfolyamon viszont az elemelt csomag értéke több mint 350 millió dollár, vagyis 88 milliárd forint, már ha történet valóban igaz.A Linode internetes tárhelyszolgáltató hibáit aknázták ki azok a hackerek, akik mintegy 43 000 bitcoint loptak el a Bitcoinica kriptotőzsdétől 2012 márciusában, majd még 18 ezret májusban. A károsultak beperelték a céget, mintegy 460 ezer dollárt visszakövetelve, amit a Bitcoinica nem tudott kifizetni, csődöt jelentett. Az ellopott kriptovaluták mai árfolyamon mintegy 215 milliárd forintot érnek.A Bitfinexet 2016 augusztusában hackelték meg, mintegy 120 ezer bitcoin - akkori árfolyamon mintegy 72 millió dollár (mai árfolyamon, forintban 424 milliárd)- tűnt el. A cég a veszteséget átterhelte ügyfeleire, akik így 36%-ot buktak a befektetett vagyonukból. A Virgin-szigeteken bejegyzett vállalattal egyébként számos egyéb aggály merült fel: a mai napig nem tudni, ki üzemelteti és hol, megbírságolták már az Egyesült Államokban és levágták az amerikai pénzügyi rendszerről is, ami miatt a pénzkivételre sokáig egyáltalán nem is volt lehetőség.A Mt. Gox a világ legnagyobb tőzsdéje volt, egészen addig, amíg össze nem dőlt 2014-ben sorozatos hackertámadások után. A japán központú vállalat csak egy támadás alkalmával 850 ezer bitcoint bukott el - ez mai árfolyamon mintegy 3000 milliárd forintnyi veszteséget jelentene, akkor viszont még "csak" 450 millió dollárt, azaz kb. 114 milliárd forintot bukott a cég.Tavaly őrizetbe vették egy orosz bitcoin-tőzsde vezetőjét, aki a gyanú szerint összefüggésbe hozható a lopással, saját tőzsdéjén, a BTC-e-n keresztül "mosta" tisztára a Mt. Goxtól elemelt összeget.Források: Wired