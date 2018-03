Bitcoinos alapokat kezdett vizsgálni a felügyelet

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A vizsgálat elsődleges az lesz, hogy kiderítse az SEC, hogy lehetne szabályozni a kriptopénzeket, persze bármilyen csalás-gyanús esetet is kivizsgálnak. Ezen kívül egy másik vizsgálatot is folytatnak, melynek célja kideríteni, hogy mely cégek próbálják megkerülni az értékpapírokra vonatkozó szabályokat ICO-kon keresztül.A "hadművelet" a következő két hónapban kezdődik majd meg, megvizsgálják majd azt is, hogy valóban azokat az eszközöket veszik-e meg a hedge fundosok, melyet kimutatnak az ügyfeleiknek, illetve azt, hogy megfelelően tájékoztatják-e őket a kriptopénzek kockázatáról, ha ebbe az eszközbe fektetnek.2017-ben összesen 84 kriptopénzekkel kereskedő hedge fundot indítottak, ezen kívül több, már működő alap emelt be kriptoeszközöket a portfóliójába.