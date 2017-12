Elkapkodja a felügyelet a bitcoin ellenőrzését, ezért a brókerek még nem nyúlnának hozzá

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nemrég a bitcoin árfolyama átlépte a 14 000 dolláros küszöböt, az intézményi befektetők pedig még csak most kezdenek rákapni a virtuális devizára, de csak ellenőrzött piacon hajlandók vele kereskedni.A következő tíz napban a chicagói tőzsdére bevezetik a CME Group és a CBOE Global Markets futures-ügyleteit, a nagyobb brókerek viszont többnyire mind ellenzik a döntést.A Futures Industry Association (FIA), a futures-ügyletek érdekvédelmi szervezete a futures-ügyletek engedélyezéséért felelős Commodity Futures Trading Commissionnek (CFTC) egy levelet fog küldeni, melynek vázlatát a Financial Times látta is.Az FIA szerint a bitcoin futures-termékek gyors bemutatása "nem hagyott teret megfelelő transzparenciának és inputnak," valamint a kockázatok miatt több időt kellene hagyni az átvizsgálásukra is, mielőtt kereskedni lehet velük. A CME és a CBOE ügyleteinek ellenőrzésére egyébként tényleg nem volt elég idő.A tíz legnagyobb amerikai brókercég többsége megerősítette, hogy nem fogják azonnal bevezetni a termékpalettájukba a futures-ügyleteket, hanem szeretnének több időt fordítani az ellenőrzésükre.