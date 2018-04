Három bitcoinos bankot vizsgál a dél-koreai felügyelet

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Két dél-koreai felügyeleti szervezet, az FSC és az FIU jelentette be, hogy a NongHyupot, a KB Kookmint és a KEB Hanát vizsgálni kezdték, április 19-étől 25-ig helyszíni ellenőrzést is tartanak a három banknál.2018 elejétől tiltják a dél-koreai bankoknak, hogy anonim számlákat vezessenek a kriptotőzsdéknek, ezzel akarván megakadályozni a pénzmosást és a terrorfinanszírozást.Az új szabályokkal kapcsolatos implementációs folyamatot összesen hat bank indította el, a hatóság most azt vizsgálja, hogy ezek közül három hogy tart a projekttel. Ezek közül a CoinDesk egy példát említ: a NongHyup Bank két dél-koreai kriptotőzsdének, a Coinonenak és a Bithumbnak nyújt szolgáltatást, viszont csak valódi névvel jelentkező ügyfeleket szolgálnak ki, ahogy az a szabályokban elő van írva.A vizsgálatok mellett a FIU bejelentette: a most nem érintett bankok is jól teszik, ha belső ellenőrzés keretében felülvizsgálják saját pénzmosás-prevenciós folyamataikat, mivel további ellenőrzésekre számíthat a szektor.