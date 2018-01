Vigyázz! Lehet, hogy a te gépeden is kriptopénzt bányásznak az észak-koreaiak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kriptodevizák pénzügyi lélegeztető gépen tartják azokat az országokat, amelyekre szankciókkal sújtottak. Ezért a phenjani egyetemek különös érdeklődéssel követték a kriptodevizákat. Ez lehet az erőfeszítéseik legfrissebb gyümölcse.

A vírus az AlienVault kiberbiztonsági cég jelentése szerint december 24-e óta terjed. Monerót bányászik, ami egy nyílt forráskódú, anonim kriptodeviza. Összesen 7 milliárd dollárnyi piaci kapitalizációval rendelkezik.- írja a kaliforniai kiberbizonsági vállalat.Hozzátették: az észak-koreai szerver, ami a kódban szerepel, nincs hozzákötve a szélesebb internethez, így lehet, hogy a Kim Ir Szen egyetem IP-címe csak a gyanú elterelésére szolgál.A jelentésben azt is taglalják, hogy egy észak-koreai IP-cím biztosan aktív a bitcoin-kereskedési oldalakon. Ugyanerről az IP-címről 2014-15-ben több kibertámadást is indítottak dél-koreai vállalatok ellen is, sőt, a Top Gear TV-sorozat több részét is letöltötték.