Zuhan a Bitcoin: fontos technikai szint esett el

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a kriptopénzekre, ahogy számos ország hatóságai kezdik velük felvenni a harcot, sőt, a média- és techcégek is folyamatosan veszik le a bitcoinos reklámokat, tiltják be a kriptopénzekkel való tranzakciókat. Legújabban a Reddit Inc. tett tiltó intézkedést, csatlakozva a Twitterhez, a Facebookhoz és a Googlehöz.Közben egyébként a világ legnagyobb (már csődbement) kriptotőzsdéje, a Mt. Gox éppen értékesíti 400 millió dollárnyi Bitcoin-állományát, hogy befektetőiket kártalanítani tudják, ami szintén lejjebb nyomja az kriptopénz-árfolyamokat.A Bitcoin árfolyama a mai, 5,3%-os eséssel együtt idén már 48%-ot esett, jelenleg 7500 dollár körüli értéken mozog, de átmenetileg 7400 dollár, a 200 napos mozgóátlag alá is zuhant már ma. Aki tavaly vett, persze még mindig pluszban van: 2017-ben ugyanis 1400%-ot emelkedett a kriptopénz árfolyama.