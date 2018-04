Jobb, ha hozzászokunk a tőzsdei viharokhoz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Velünk marad a volatilitás

Minden megy tovább a régiben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az áprilisi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre:Visszatért a tőkepiacokra a volatilitás és nagyon úgy tűnik, velünk is marad még egy ideig - vélik a magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők. Mivel a piacokon sokan hozzászoktak a meredek, háborítatlan emelkedéshez, sokan túlreagáltak kisebb eseményeket is, ezért visszatért az aktív kereskedésre való lehetőség - állítja egy szakember, aki szerint érdemes az ilyen korrekciókat vásárlásra használni.Többnyire mindegyik portfóliómenedzser egyetért abban, hogy a fundamentumok szintjén minden rendben van: kedvező az amerikai- és a világgazdaság állapota is, az amerikai adóreformok pedig támaszt nyújtanak a növekedésnek, ezért nagy összeomlásra nem kell számítani. Vannak viszont többen is, akik felhívják a figyelmet arra, hogy az amerikai 10 éves állampapírhozam emelkedése hosszú távon tartós problémát okozhat. Egy szakember szerint adódhat egy komolyabb, nem várt gazdasági sokk az elkövetkezendő hónapokban.Arról, hogy konkrétan mibe érdemes fektetni, megoszlanak a vélemények: van, aki olajvállalatok papírjait ajánlja, van, aki amerikai tech- és bankpapírokat venne és van, aki a feltörekvő piacokban (Oroszország - ezen belül a nem-oligarchakézben lévő vállalatok, Csehország, Románia) lát fantáziát.Van persze olyan szakember is, aki úgy gondolja, nem sok értelme van spekulálgatni és átsúlyozni a (modell-)portfóliókat, hanem inkább érdemes összerakni egy hosszú távú portfóliót és türelemmel tartani az itt felvett pozíciókat.A mintaportfóliókhoz kevés profi befektető nyúlt hozzá áprilisban, akik igen, többnyire enyhén csökkentették kockázati kitettségüket. Ennek eredményeképpen a pénzpiaci eszközök súlya enyhén nőtt, a legnépszerűbb kategória viszont továbbra is az alternatív befektetések kategóriája maradt.

A részletesebb bontást elemezve viszont már más a helyzet: a pénzpiaci eszközök szerepelnek ezen a charton a legnagyobb súllyal, míg ezt a hedge fundok / abszolút hozamú alapok követik, majd a hazai kötvények. A profi befektetők továbbra is a hazai részvényektől, régiós részvényektől tartanak a leginkább.

Az alábbi ábrán látszik a kockázatos kitettség enyhe csökkenése: a régiós és fejlődő piaci részvényektől több mintaportfólióban megszabadultak, arányaiban ez viszont alig 1,3%-ot változtatott a részvények súlyán. A pénzpiaci eszközök súlya összességében 0,7%-ot nőtt.

A historikus adatok viszont továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak, illetve a kockázatvállalási hajlandóság enyhe csökkenéséről.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.