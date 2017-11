K&H: nem várhatók már idén nagy izgalmak

K&H Alapkezelő:"Kedvezően alakultak a makrogazdasági adatok az elmúlt egy hónapban, így a fejlett és feltörekvő piaci tőzsdék is emelkedni tudtak. A kivétel az európai piac volt, amely az euró dollárral szembeni erősödése miatt 2-3%-kal korrigált.

A leginkább várt esemény az új Fed-elnök megnevezése volt novemberben. Trump amerikai elnök kivételesen nem okozott meglepetést és a legesélyesebbnek tartott Jerome Powell-t nevezte meg Yellen utódjának. Várakozásom szerint nem fog változni februártól az amerikai monetáris politika: továbbra is óvatosan fognak kamatot emelni és fokozatosan csökkentik majd a hatalmasra duzzadt jegybanki mérlegfőösszeget.Az év utolsó hónapjában nagy izgalmak nem várhatóak. A decemberi amerikai kamatemelés valószínűsége 99%, csupán a közelgő katalán előrehozott választás és német koalíciós tárgyalások elhúzódása int némi óvatosságra. Azonban a német gazdaság a politikai eseményektől függetlenül dübörög, és ez látszik is a DAX index idei kiemelkedő teljesítményén.A harmadik negyedéves hazai GDP adat a várakozásoknak megfelelően 3,6% lett, azonban lényegesen elmaradt a Közép-Európában tapasztalt 5% körüli (cseh, lengyel), vagy 8% feletti (román) ütemtől. A régiós jegybankokkal ellentétben az MNB újabb lazító intézkedéseket jelentett be, amelynek célja a hosszú hozamok leszorítása. Mindez kedvező a hitelfelvevőknek, így a beruházások és építkezések finanszírozása még kedvezőbb lesz. Persze megtakarítóként törhetjük a fejünket, hogy mihez is kezdjünk a pénzükkel.A jelenlegi pénz- és kötvénypiaci hozamsivatagban továbbra is részvénypiacon érdemes befektetési lehetőséget keresni, amennyiben infláció feletti hozamot szeretnénk elérni. Persze ne essünk át a ló túlsó oldalára: egy dinamikusnak mondható befektető se vállaljon túlzott kockázatot, és ne felejtsen el profitot realizálni. Ennek az elvnek megfelelően én most egyaránt 5%-kal csökkentem a hazai kötvények, a fejlett részvények és a nyersanyag eszközök súlyát, és a felszabaduló 15%-ot átmenetileg pénzpiaci eszközökbe helyezem."