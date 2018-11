Kilőtt Európa, mindenki a nagy megegyezésben bízik

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A pénteki nap első felében 11 631 ponton állt a DAX index, ez másfél százalékkal volt magasabb a csütörtök délutáni záróértéknél. Ezzel párhuzamosan a londoni FTSE-100 is 0,7 százalékot tudott javítani, illetve a francia tőzsde is 1,4%-os emelkedéssel kezdte a napot.

A jó hangulat oka elsősorban az a hajnalban megjelent hír, mely szerint végre hajlik a megegyezésre Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök, így enyhülhet a kereskedelmi háborús feszültség. A Bloomberg értesülései szerint akár már a hónap végén kezdődő G20-cúcson alá is írhatják a megállapodást a felek.A német tőzsdén elsősorban az autógyártókra van jó hatással a sajtóhír, a Volkswagen 4,7%-os ugrást mutatott be, a Daimler 3,5%-kal, a BMW pedig 2,6%-kal drágult. Jól szerepel az Infioneon és a Continental is.