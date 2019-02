A vezető részvények közül fogytán az Intel lendülete, a 3%-os pluszból már csak 1,7% maradt, így a Pfizer beelőzte a legnagyobb emelkedés listáján. A másik véglet továbbra is a Coca-Cola, mely 1,2 százalékot veszített.

Még mindig érezhető pluszban a Dow 2019.02.22 20:39

A Dow Jones index továbbra is 100 pont feletti emelkedést mutat, így most 25 930 ponton áll. Az S&P-500 közben 0,4 százalékkal emelkedett, míg a Nasdaq is 0,3 százalékos pluszban van.