Lecsapott az MNB a rejtélyes ingatlanosokra, akik álomígéretekkel vadásznak pénzre

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Perfectum Consulting CZ SE azonban nem rendelkezik az MNB engedélyével vagy regisztrációjával pénzügyi tevékenység végzésére Magyarországon. Az MNB ezért ma közzétett végzésében ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a társaságnak, hogy bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból - próbaügyletkötést és előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló - piacfelügyeleti eljárást folytat a prágai székhelyű, ám budapesti irodával s korábban magyar nyelvű honlappal is működő Perfectum Consulting CZ SE tevékenységének áttekintésére.Ez az a cég, amely miután írtunk róla, és kiderítettük, hogy az MNB is vizsgálja a céget, minden webes felületét és elérhetőségét egyszerűen eltűntette Magyarországon.Az MNB mostani eljárásának célja annak megállapítása, hogy a társaság végez-e üzletszerűen - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött - betétgyűjtésre vagy más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó pénzügyi tevékenységet.A jegybank eddigi adatai szerint az - Investment GP és Global Property (GP) Capital SE márkanevekkel is dolgozó - Perfectum Consulting CZ SE megfogalmazása szerint minimum négy éves "lekötési idő" és legalább 10 millió forintnyi befektetési összeg fejében (a befizetett tőke egy százalékát kitevő szerződéskötési díjjal) évi nettó 9,5 százalék garantált "eredményt" és tőkegaranciát ígér. Ezt állításuk szerint lakóingatlanokból álló portfóliójuk jövedelméből teremtenék elő.Az MNB még 2018 márciusában a Perfectum Consulting CZ SE-re, illetve márkanevére vonatkozóanhonlapja Figyelmeztetések menüpontjában a fogyasztóknak.Mint emlékezetes, 2012 márciusában az akkori pénzügyi felügyeleta budapesti székhelyű Perfectum Consulting Zrt.-re és - a nyomozó hatóságnál tett feljelentés mellett - eltiltotta a jelenlegi vizsgálat tárgyával azonos engedély nélküli pénzügyi tevékenységtől.Az MNB most közzétett végzése semmilyen formában nem érinti a Perfectum Consulting CZ SE esetleg már megkötött ügyfélszerződéseihez kötődő teljesítési kötelezettségét. A jegybank piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi.