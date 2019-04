Itt a fordulat: már nem ingatlanokba teszik a pénzüket a nagyok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ugyan továbbra is nagy volumenben fektetnek be az ingatlanszegmensben, de az arányok megfordultak. Míg 2017-ben 1,9 milliárd euróval a 2,7 milliárdosra becsült piac több mint kétharmadát tették ki az ingatlantranzakciók, addig 2018-ban az invesztált 1,7 milliárd euró a 4,6 milliárdos piac alig egyharmadát jelentette. A felmérésünk alapján az új kedvenc az IT és az egészségügy, igaz, a legnagyobb deal célpontja 2018-ban egy állateledel-gyártó volt, a Partner in Pet Foodért 535 millió eurót fizetett ki a Cinven Partners. Az ingatlanszegmensben a legnagyobb ügylet becslések szerint 250 millió eurós volt, ennyit adtak a Mammut bevásárlóközpont többségi részesedéséért.Ezekben az iparágakban a startupok nagy szerepet kapnak, ezért valóban jellemző, hogy több, kisebb tranzakcióra kerül sor.

A Budapest Bank piacra vitele mellett most nem látni olyan banki tranzakciót, ami a közeljövőben realizálódhatna. Ugyanakkor nem zárhatók ki a meglepetések, a tulajdonosok jelentős része az utolsó pillanatig próbálja eltitkolni az értékesítési szándékot. Tovább árnyalva a képet, akkor is óvatosan kell kezelni egy értékesítési szándékot, ha az egész piac arról beszél. Látni példákat, amikor akár korai hivatalos bejelentéssel, akár kiszivárogtatással, a tulajdonosok csak tesztelik, hogy mi lenne a fogadtatása az értékesítésnek és majd az előzetes piaci reakciók függvényében döntenek a tényleges megvalósításról.Az eladók aktívabbak, vagyis többnyire ők, vagy a megbízott tanácsadójuk keresi meg a befektetőket. 37 százalék azon tranzakcióknak az aránya, amikor maga az eladó kínálja a cégét a befektetőknek. A szofisztikáltabb utat választó eladók külső tanácsadót bíznak meg a potenciális befektetőjelöltek felkutatásával, nagyságrendileg a cégek 20 százaléka kerül így a piacra. A többi esetben pedig a befektetők vadásznak a célpontokra, és vagy ők keresik meg a potenciális jelölteket és tárgyalnak a tulajdonosokkal, hogy nyitottak-e az értékesítésre, vagy kisebb részben tanácsadóknak adnak megbízást arra, hogy kutassanak fel befektetési célpontokat.Általában, ha egy befektető komolyabban érdeklődik egy társaság iránt, először modellezi magának, hogy mennyit érhet számára a cég, mielőtt indikatív ajánlatot adna. A felmérésünk alapján a legfontosabb szempontok, amiket ilyenkor tekintetbe vesznek, hogy milyen növekedési lehetőségekkel rendelkezik a cég, illetve, hogy mennyire valószínű a megcélzott megtérülési mutatók elérése. De emellett figyelembe vehetik a tranzakcióhoz kapcsolódó járulékos kockázatot, azaz, hogy ha bekerül egy portfóliójukba a cég, akkor ez nem rontja-e a portfólió kockázati profilját, és a konkurens ajánlatokat is, ha tudják, hogy több szereplő is bejelentkezett a célpontért. Ha a befektetőnek már van egy hasonló cége, akkor a szinergiák miatt költségmegtakarítást is elérhet, ami szintén egy fontos szempont. Amennyiben az eladó az indikatív árat elfogadja, általában akkor indul az átvilágítási szakasz, ahol "kieshetnek csontvázak a szekrényből". Az átvilágítás eredményeinek figyelembevételével az eladó finomhangolhatja az árazási modelljét és következik a kötelező érvényű ajánlat: ha több vevőjelölt van, akkor versenyeznek egymással, majd az eladó meghozza döntését. A legtöbb ügylet azon bukik el, hogy azt a vételárat, amit az eladó előzetesen megcélzott, nem érik el az ajánlatok. Ilyenkor az eladó vagy úgy dönt, hogy vár egy kicsit és később visszatér a piacra, vagy, többnyire szubjektív okok miatt, teljesen letesz az értékesítésről, mert neki "a cég ennél sokkal többet ér".

Viszonylag gyakran előfordul, hogy az átvilágítást végre sem tudják hajtani a vevők, mert felkészületlen az eladó, azaz az adatok nem olyan módon, mennyiségben vagy minőségben állnak rendelkezésre, mint amit a potenciális vevő elvár. Amennyiben megtörténik az átvilágítás és a folyamat során kiderülnek jelentős problémák vagy kockázatok, akkor rosszabb esetben össze is dőlhet a tranzakció, de általában van mód ezek kezelésére az adásvételi szerződés keretei között vagy a vételárban történő érvényesítéssel. Az eladók természetes módon megpróbálják a cégük legszebb oldalát mutatni a tranzakciós folyamat során, de egyes esetekben túlzásba esnek és az átvilágítások során látunk példákat árbevétel előrehozott realizálására, le nem írt behajthatatlan követelésekre, projektek készültségi szintjének az indokoltnál jóval optimistább megítélésére, hogy csak a gyakoribb példákat említsem. Ezek az "okosságok" rontják a bizalmat a felek között és egyben csökkentik a megállapodás esélyét.A felmérésünk alapján csak az esetek kb. ötödénél végeznek eladó oldali átvilágítást. A tranzakciós folyamatnál jellemzően több lépcsőben is van információátadás. A kapcsolatfelvételnél nem várható el és nem is ajánlott, hogy az eladó mindent feltárjon a cégéről, beleértve az üzletileg érzékeny adatokat is: ilyenkor teaser vagy információs memorandum kiküldése az elterjedt. Az átvilágítás eredményeit összefoglaló jelentés átadása általában későbbi szakaszban történik meg, kifejezetten a komoly érdeklődőknek. A befektetők szeretik, mert időt és energiát spórolhatnak meg vele, de azért bizonyos fenntartással is kezelik, mert a tapasztalataik alapján általában nem fedik le teljesen a számukra érdekes kérdésköröket és ezekkel kapcsolatban még további célzott vizsgálatokra lehet szükség.Az esetek majdnem 60 százalékában ez a helyzet a felmérésünk szerint. Ez egyrészt felgyorsíthatja a folyamatot, másrészt rontja az eladó tárgyalási pozícióját, mert nem tudja versenyeztetni a potenciális befektetőket. Ahány befektető, annyi különböző szempont lehet. Egy stratégiai befektető árazási döntésénél például hangsúlyos szempont a költségmegtakarítási potenciál, ami akár egy összeolvadásban is kiteljesedhet. Egy pénzügyi befektetőnél ez a költségmegtakarítási potenciál csak akkor áll rendelkezésre, ha a portfóliójában már van egy a céltársasággal integrálható cég. Például az egészségügynél maradva, ha van egy olyan vállalkozása, ami orvosi gépeket gyárt, és hozzá vásárolna egy olyat, amelyik ezek karbantartásával foglalkozik. Könnyen belátható, hogy ilyen szinergiából fakadó költségmegtakarítási lehetőség nem azonosítható például egy olyan befektetőnél, amelynek a portfoliójában csak egy futballklub van és megvenne egy irodaházat egy másik városban.Érdemes már jóval a piacra vitel előtt elkezdeni a felkészülést a tranzakcióra, az adatokat oly módon előkészíteni, hogy amikor eljön a "nagy nap", nagyon rövid időn belül szolgáltatni tudják a befektetőknek és azok tanácsadóinak. Nem szerencsés, ha a cégen belül idejekorán elterjed a tervezett értékesítés híre, mert például bizonytalanságérzetet kelthet a dolgozókban és az ügyfelekben, de a legtöbb esetben elkerülhetetlen néhány kiválasztott munkavállaló bevonása a felkészülési folyamatba. A projektcsapat tagjainak sikeres tranzakcióhoz kötődő anyagi érdekeltségét is javasolt megteremteni, akik legtöbbször a napi feladataik ellátása mellett csak túlórában tudják támogatni a felkészülést. Sok esetben jellemző tanácsadó bevonása a felkészülési folyamatba, aki amellett, hogy hozza a szükséges rutint és tudja, hogy mit igényelnek a befektetők, segíthet a felkészülés terheinek kezelésében is.

