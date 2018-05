Magyar a legaktívabb kockázati tőkealap Európában

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az MFB Csoporthoz tartozó HiVentures-höz 2017-es első évében több mint ezer projekt érkezett be, amiből 131 pozitív befektetési döntés született 10,2 milliárd forint értékben. A támogatásokból 6,1 milliárd forint Európai Uniós forrásból valósul meg. Ez a volumen 46 inkubációs, 17 magvető és 11 növekedési életszakaszban lévő vállalkozás tőkeinjekcióját fedezi. A szervezet ezzel több ügyletet tudhatott magáénak Magyarországon, mint tavaly az egész piac - olvasható a tőkealap közleményében."Az a legfontosabb küldetésünk, hogy évi 100-200 új startup megalapítását segítsük és Európa-szerte elmondjuk a magyar fiataloknak, hogy nemcsak a multik léteznek az egyetem után, hanem a saját cégalapítás is elérhető lehetőség" - hangsúlyozták az alapkezelő vezetői egy korábbi interjúban a Portfolio-nak. Kisgergely Kornél vezérigazgató és Katona Bence vezérigazgató-helyettes szerint az összesen 57 milliárd forintos keretből 7,7 milliárdot már kiutaltak a cégeknek és már idén jöhet sikeres exit is. A cégek legelső fázisban 9 milliós, illetve a később akár több százmilliós tőkebefektetéshez juthatnak.A lendület 2018-ban is folytatódott, már az első negyedévben 190 projekt érkezett be a szervezethez, ebből 36 pozitív befektetési döntés született 2,6 milliárd forint értékben, melynek fele Európa Uniós forrásból valósul majd meg. Ezek az eredmények és a befektetői aktivitás pedig már a nemzetközi élvonalba is feljuttatta a kockázati tőkealapot.A világ egyik legnagyobb és legrangosabb üzleti híreket és információkat szolgáltató vállalata, a Dow Jones elemzésében a Hiventures - 31 befektetésével - vezeti a legaktívabb európai befektetők listáját a 2018 Q1-es eredmények alapján.A startupokat és innovatív vállalatokat és befektetők listázó Cruncbase pedig, amely a legnagyobb nemzetközi adatbázissal rendelkezik, a 2018 első negyedévét érintő elemzésében a legaktívabb seed befektető kategóriában harmadik helyre rangsorolta a Hiventurest, ezzel a szervezet olyan nemzetközi befektetői óriásokat előzött meg, mint a TechStars és a Plug and Play.A Hiventures jelenléte ezekben a rangsorokban az év további részében is stabilnak tekinthető, hiszen a 2018-as kihelyezési tervben további 6, 8 milliárd forint befektetését tervezik.