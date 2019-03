Megvan, mibe fektetnek a magyar gazdagok - Ez lenne a siker titka?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A háztartások tőzsdei részvénytartása és a vállalatok részvényben történő finanszírozása között erős kapcsolat mutatható ki - derül ki a Hitelintézeti Szemle legújabb számának azon fejezetéből, amely a háztartások befektetési döntéseit vizsgálta. A fejlettebb európai gazdaságokban a háztartások által tartott részvények értéke általában meghaladja vagy megközelíti a GDP 10 százalékát, míg Magyarországon mindössze a GDP 2 százalékát teszi ki.Fontos ugyanakkor az is, hogy a nagyobb egy főre eső GDP-vel rendelkező országokban a vállalati szektor akár a GDP értékét is meghaladó részvényforrásokkal is rendelkezhet, míg Magyarországon ennek mértéke csupán a GDP 20 százalékát teszi ki.

Forrás: Hitelintézeti Szemle

A kockázatos eszköztartás nagyban függ attól, hogy egy háztartás mekkora vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezik - világít rá az elemzés. Nem meglepő módon a felső vagyoni kvintilisben a legmagasabb a kockázatos eszközökkel rendelkező háztartások aránya.

Forrás: Hitelintézeti Szemle

A vizsgálatba bevont országokat több csoportra bontották attól függően, milyen fontos szerepet tölt be a tőzsde a finanszírozásban. Mint kiderült, az aktív tőzsdepiacú országcsoportban a kisebb vagyonnal (jövedelemmel) rendelkező háztartások is érdemben tartanak kockázatos eszközt, míg a másik, Magyarországot is magába foglaló országcsoportban ez sokkal kevésbé jellemző (ami vélhetően az alacsonyabb átlagos jövedelemmel áll összefüggésben).

Forrás: Hitelintézeti Szemle

A likviditási korlát jelenléte is fontos befolyásoló tényező: aki nem tud likvid formában, óvatossági megfontolásokból félretenni, az kevésbé valószínű, hogy megfontolja a részvényt vagy a befektetési alapot, mint lehetséges megtakarítási formát.A végzettség és bizonyos gazdasági (például pénzügyi) szektorokban való foglalkoztatottság szintén erősen pozitív hatással van a kockázatos eszköztartás valószínűségére.Mint kiderült, a nők általában konzervatívabbak befektetéseiket illetően, míg a házasság pozitív korrelációt mutat a részvénytartással. A nemzetközi empirikus irodalom szerint a háztartásfő neme alapvetően meghatározza, hogy tart-e részvényt az adott háztartás. Női háztartásfő kisebb, férfi háztartásfő esetén nagyobb a gyakorisága a részvénybefektetéseknek.

Forrás: Hitelintézeti Szemle

A nagyfokú munkaerő- és ingatlanpiaci kitettség, illetve a munkabérnél volatilisebbnek tekinthető vállalkozói jövedelem nagyobb súlya negatívan befolyásolja a kockázatos pénzügyi eszközök tartását. A szakirodalom szerint ezek nem, vagy csak nehezen számszerűsíthető kockázatok, amelyekkel azonban az egyénnek számolnia kell befektetési döntései során, ezért összességében mérsékelhetik a háztartások kockázatos pénzügyi eszközeinek arányát.A fentiek mellett jelentősen befolyásolja a háztartások kockázatos eszköztartását az önbevalláson alapuló befektetési attitűd, vagyis, hogy egy háztartás mennyire tartja magát kockázatvállalónak. A kockázatkerülő háztartások szignifikánsan alacsonyabb mértékben tartanak kockázatos eszközöket mind az aktív, mind a kevésbé aktív tőkepiaccal rendelkező országokban - írják.