A nap végére az olaj világpiaci ára is lefelé indult idei csúcsáról, este a Brent hordónkénti jegyzése 1,3 százalékkal 66,65 dollárra, míg a WTI ára 1,7%-kal 59,13 dollárra esett.

A Dow-komponensek többsége komoly gyengüléssel fejezte be a hetet, a harminc indextagból mindössze négy tudott pozitív teljesítménnyel zárni. A legnagyobbat a Nike bukta, melynek árfolyama 6,5%-ot zuhant, de a pénzügyi szektor is botladozott.

A Dow Jones index 460 pontos, 1,8%-os eséssel fejezte be a pénteki kereskedést, hiába volt napközben egy kis fellángolás. Az S&P-500 1,9 százalékkal, a Nasdaq pedig 2,1 százalékkal esett vissza.

A nap második felére kicsit visszakapaszkodtak a Wall Street vezető indexei. A Dow Jones most 315 pontos, 1,2%-os mínuszban van, az S&P-500 1,35%-kal, a Nasdaq pedig 1,7%-kal áll csütörtöki értéke alatt.

Beszakadt Amerika

A pénteki kereskedés félideje után a Dow Jones index több mint 400 pontos, 1,6%-os esést mutatott a csütörtöki záráshoz képest. Hasonló mértékben esett vissza az S&P-500 is, míg a technológiai szektort tömörítő Nasdaq 1,8%-os mínuszban van.

A rossz hangulat oka elsősorban az, hogy a ma reggel megjelent gyenge bmi-adatok után a befektetők az európai gazdaságok lassulásától tartanak, ez pedig a tengerentúli tőzsdékre is rányomja a bélyegét. Ráadásul az amerikai kötvénypiacon is rég nem látott folyamatok indultak el, a hozamgörbe 2007 óta először lett inverz (elolvadt a három hónapos és a 10 éves hozam körti különbség), ami szintén fontos recessziós jelzés.

A Dow-komponensek szinte kivétel nélkül gyengültek a csütörtöki záróárfolyamukhoz képest, így is kilóg a sorból a Nike majdnem 6%-os zuhanása. A DuPont is 3,5 százalékot esett, de élen jár a pénzügyi szektor is.