MKB: a volatilitás visszatért a piacokra

MKB Alapkezelő:"2017 szokatlanul nyugodt tőkepiaci állóvize után 2018 első negyedévében a piac visszatért a szokásos kerékvágásba, és a kedvező vagy éppen kedvezőtlen hírekre is komoly elmozdulással képesek reagálni a tőzsdeindexek. Ez a befektetők nagy részét olyan váratlanul érte, hogy sok esetben indokolatlanul és pánikszerűen voltak képesek reagálni, ami a türelmes és megfontolt befektetőknek végre lehetőséget kínál, hogy aktívan kereskedjenek. Várakozásaink szerint a lakossági fogyasztás és hitelkiáramlás dinamikája továbbra is töretlen marad, a vállalati aktivitás emelkedik majd, illetve a foglakoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság és a világgazdaság állapotáról. A jelentős adókönnyítést tartalmazó amerikai adóreform fokozatosan ösztönzi a kockázatvállalási hajlandóságot, ezáltal jelentős támaszt nyújt a piaci eszközáraknak. Ezen növekedés ösztönző folyamatok növelhetik az inflációs nyomást a következő negyedévekben, ami már a jegybanki döntéshozók tűréshatárát is elérik, így Európában és Amerikában indirekt módon, de egyértelmű utalásokat tesznek a jegybankárok a szigorítás irányába, ami 2018 első felében tematizálhatja majd a híreket, és óvatos hozamemelkedést vonhat maga után.

A kedvező gazdasági folyamatok fennmaradása mellett a piaci korrekciókat érdemes kihasználni részvényvásárlásokra, és ezáltal érdemben növelni a kockázatos eszközök súlyát. Ennek jegyében az amerikai technológiai papírok és a hazai részvények kecsegtethetnek pozitív hozammal a következő hetekben és hónapokban.A hazai kötvénypiac, a fejlett kötvénypiaccal párhuzamosan pozitívan teljesített az elmúlt hónapban. A hazai gazdasági aktivitást élénkülés jellemzi, illetve a gazdasági szereplők továbbra is jelentős megtakarítás hajlandóságot mutatnak majd, ami komoly támaszt jelent a hazai 10-15 éves kötvények piacán. A kedvező makrogazdasági folyamatokat látva a nemzeti bank hangot adott azon szándékának, hogy a fokozott állampapír kereslet az 5 évnél hosszabb állampapírok piacán is megjelenjen, és ezt aktívan is elősegíti majd a bejelentett intézkedéseinek köszönhetően. A következő időszakban az év eleji korrekciónak vége szakadhat, és a hazai hosszú kötvények jól teljesíthetnek."