MKB-Pannónia: adócsökkentés tovább fűti a részvénypiacokat

"A növekedés vezérelt amerikai gazdaságpolitika, a laza japán, európai monetáris politika komoly támaszt nyújtott a kockázatos eszközöknek 2018 elején is. A kitörő befektetői optimizmus nemcsak a kérdőívekben szereplő kérdésekre adott válaszokban jelenik meg, hanem komoly hatást gyakorol a vállalati és fogyasztói magatartásra, amit az utóbbi hónapok makrogazdasági adatai is alátámasztanak. A lakossági fogyasztás és hitelkiáramlás dinamikája töretlen, a vállalati aktivitás emelkedik, a foglakoztatási adatok pedig kedvező képet festenek az amerikai gazdaság és a világgazdaság állapotáról. A jelentős adókönnyítést tartalmazó amerikai adóreform fokozatosan ösztönzi a kockázatvállalási hajlandóságot, ezáltal jelentős támaszt nyújt a piaci eszközáraknak. Ezen növekedés ösztönző folyamatok növelik az inflációs nyomást a következő negyedévekben, ami már a jegybanki döntéshozók tűréshatárát is elérik, így Európában és Amerikában indirekt módon, de egyértelmű utalásokat tesznek a jegybankárok a szigorítás irányába, ami 2018 első felében tematizálhatja majd a híreket, és óvatos hozamemelkedést vonhat maga után. A befektetők túlzott optimizmusa továbbra is aggasztó mértéket ölt, illetve a félelem indexek is történelmi mélyponton tartózkodnak. Ezért a fokozott óvatosság jegyében továbbra is defenzív portfólió-összetétel javasolt, ahol alacsonyan tartjuk a kockázatos eszközök súlyát, és magasan a likvid és alacsony kamatkockázatú eszközök arányát.

A hazai kötvénypiac, a fejlett kötvénypiaccal párhuzamosan remekül teljesített az elmúlt 3-4 hónapban a kedvező nemzetközi hangulatban. A hazai gazdasági aktivitást élénkülés jellemzi, illetve a gazdasági szereplők továbbra is jelentős megtakarítás hajlandóságot mutatnak majd, ami komoly támaszt jelent a hazai 10-15 éves kötvények piacán. A kedvező gazdasági folyamatok látva a Standard & Poor's hitelminősítő semlegesről pozitívra javította a magyar adósbesorolás osztályzatát, amit elsősorban a bankszektor javulásával magyarázott. A kedvező makrogazdasági folyamatokat látva a nemzeti bank hangot adott azon szándékának, hogy a fokozott állampapír kereslet az 5 évnél hosszabb állampapírok piacán is megjelenjen, és ezt aktívan is elősegít majd a bejelentett intézkedéseinek köszönhetően. A következő időszakban azonban még ez is kevés lehet, és az emelkedő fejlett piaci hozamokkal párhuzamosan korrekció következhet a hazai kötvény piacon."