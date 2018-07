MKB-Pannónia: Gyűlnek a felhők a technológiai részvények felett

"Az idei év is, mint ahogyan az elmúlt év a technológia papírok, illetve azon belül is FAANG részvények (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) szárnyalásáról szólt. A befektetők az extrém alacsony kamatkörnyezetben rendkívül optimistán tekintenek a jövőbe, ami a növekedési fázis elején és közepén lévő technológia cégek értékeltségi szintjeit az egekbe hajtotta. A fák azonban nem nőnek az égig, és a hosszú távon fenntartható növekedés ütemét, illetve az ehhez szükséges tőke mennyiségét meglehetősen optimistán becsülik a befektetők. Az Facebook, Netflix elmúlt fél évben megjelent gyorsjelentései is ezekről a folyamatokról árulkodnak.

A technológiai szektor a következő években számos igen költséges kihívás elé néz, amit a piac egyelőre kis részben tekint kockázati tényezőnek, ezért az értékelési modellekben csak, mint apróbetűs kockázatok szerepelnek. Az egyik ilyen a személyes információ, mint gazdasági erőforrás kezelésének költsége. Az utóbbi időben számos adatkezelési botrány világított rá ennek veszélyeire, és ennek kezelésének fontosságára. Az állam, mint szabályozó hatóság szerepe és aktivitása a következő években erősödni fog, ami érezhetően nagy anyagi terhet fog róni ezen vállalatokra. Másodsorban a növekedés lehetőségeket a befektetők valószínűleg túlértékelik, illetve a technológia szektor nagyon gyors irányváltásaival sem számolnak az elemzők. A Facebook esetében például a penetráció növekedésének lehetősége erősen korlátozott, miközben az értékeltségi szintjei a növekedési fázis közepén tartó cégek szintjén van. Harmadrészt pedig a cégek növekvő méretéből fakadóan a tröszt és monopol ellenes törvények látókörébe is kerülhetnek. Donald Trump már többször utalt rá, hogy az Amazon e-kereskedelemben betöltött 50%-s súlya káros a gazdaság egészére nézve, és beavatkozásra sürgette az illetékes hatóságokat. Jeff Bezos nagyon gyors felemelkedése a világ leggazdagabbak listáján is ennek a jele, hogy az Amazon nagyon komoly súlyra tett szert a kereskedelemben.A technológiai szektor és a növekedés orientált részvények remek teljesítménye az elmúlt egy évben alapjaiban határozták meg a nagyobb és széles piaci indexek emelkedését, azonban a felfelé vezető részvények egyre szűkebb köre, illetve az őket övező kockázatok növekedése komoly akadálya lehet a további emelkedésnek. A befektetőknek ezért nem árt óvatosnak lenniük az év hátra levő részében, hiszen várakozásaink szerint az idei évben már láttuk a csúcsokat, és a piaci indexek az év első felében kialakított sávjukban fognak oldalazni. Ezért továbbra is a defenzív, alacsony részvénykitettséget érdemes tartani a portfólióban, és a korrekcióban emelni a kockázati súlyon a sávos kereskedésnek megfelelően."