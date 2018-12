MKB-Pannónia: pánik lett úrrá a piacokon

MKB-Pannónia:"A lassan 10 éves, szinte töretlen gazdasági növekedés után fel kell tenni a kérdést, hogy meddig tarthat még ez a lendület. A régi bölcs mondás szerint a fák nem nőnek az égig. A sokáig túl laza monetáris és fiskális politika, az "ingyen" pénz korszaka alatt a hurrá optimista befektetői magatartás számos egyensúlytalanságot hozott létre a világgazdaságban, illetve a túlzottan optimista jövőkép elszakította a tőzsdei és reáleszközök árát a realitástól. A jegybankok erre a folyamatra már rég figyelmeztetnek, de az alacsony inflációs nyomás miatt továbbra is a keleténél lazább kamatpolitikát folytattak. A kereskedelmi háború és a szigorodó jegybanki politikák árnyékában elindult egy komoly és heves korrekció, ami során a befektetők elkezdték újra árazni az állam- és vállalati kötvényeket, ingatlanokat és részvényeket a lassuló növekedés fényében, ami egy természetes kijózanodási folyamat a növekedési fázis vége felé. Az idei év folyamán megnövekedett volatilitás ezért a befektetőket az alacsonyabb kockázat vállalás felé irányította, a fő cél a tőke megóvása volt. A jövőben az ilyen korrekciós folyamatra azonban továbbra is vételi lehetőségként kell tekinteni, és nem egy medve piac kezdeteként kell aposztrofálni. A munkaerőpiaci folyamatok, a lakossági hitelezési és fogyasztási adatok továbbra sem támasztják alá, hogy itt komoly gazdasági visszaesés következne be a 2019 folyamán a fejlett piacokon, így a pánik mélypontok körül és a kereskedelmi háború árnyékában érdemes a kockázatokat növelni fejlett, technológiai részvények vételével. A fejlődő részvénypiacok általánosságban továbbra is kerülendők, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború és az emelkedő hozamkörnyezet komolyan ránehezedik az eszközárakra.

A hazai kötvénypiac az idei évben alul teljesítette a régiós társakat, és a világ legmeredekebb hozamgörbéje alakult ki októberre, ami véleményem szerint tartósan nem maradhat fent. A nemzetközi hozamkörnyezet és az olajár csökkenésével komoly korrekció indulhat meg, így a jelen szintek jó beszállási pontok a következő félévi várható hozam csökkenés előtt."