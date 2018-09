MKB-Pannónia: sokan vannak a vesztes oldalon

MKB-Pannónia Alapkezelő:"Az idei év első fele a hurrá optimista és remek amerikai vállalati eredményektől harsogott, ezért januári hirtelen és mély korrekcióból gyorsan felálltak a piacok. A korrekció mértéke és gyorsasági ki is jelölte, hogy a piac kit tart a legerősebbnek és kitől várja, hogy a kereskedelmi háború, az emelkedő olajárak, illetve az amerikai kamatemelés következtében kialakuló dollár hiányos időszak nyertese legyen. Az amerikai részvénypiac ütésálló viselkedése rengeteg elemzőt meglepett, hiszen nemcsak a technológia papírokat tartalmazó Nasdaq, hanem a széles piacot követő S&P500 is remekül teljesített. Az egyszeri adókönnyítést a piac megemésztette, és az amerikai költségvetési hiány, illetve az ikerdeficit kialakulásán már sokkal kevesebbet problémázott. Azonban az amerikai részvénypiaccal a nagy nyertesek száma is ki is fújt.Ezzel szemben a vesztesek oldala sokkal számosabb! A dollár finanszírozástól erősen függő török, brazil, argentin gazdaság a válság és a mély recesszió felé sodródott az idei évben, ami a teljes fejlődő részvény és kötvény piac teljesítményére rányomta a bélyegét. A kamatemelések és az iráni feszültségek miatt emelkedő inflációs várakozások széles körű hozamemelkedést okoztak mind a fejlett, mind a fejlődő kötvénypiacon, és általános és hosszan tartó eladói nyomást fejtettek ki ezeken a részpiacokon. A fejlődő piaci vállalati eredmények a kereskedelmi háború és a finanszírozás költségek emelkedésének árnyékában nem túl fényesek, ami tartósan fennállhat a jövő évben is, így ezektől az eszközosztályoktól sem várunk kiemelkedő teljesítményt. A magyar pénzügyi eszközök idei felemás teljesítménye is ebbe a nemzetközi trendbe illeszkedik, hiszen kis és nyitott országként nem függetleníthetjük magunkat a külhoni tendenciáktól. A magyar kötvény hozamok a lejárat növekedésével meredek emelkedést mutatnak, ami rövid és középtávon is vonzó alternatívája lehet a lakossági állampapíroknak és ingatlanalapoknak.

A kamatemelési ciklus és a kereskedelmi háború árnyékában a fejlődő piaci és európai vállalatok alapvetően nem teljesítenek túl rosszul, de kiemelkedően sem. Ebben a helyzetben továbbra is a defenzív vegyes portfólió összetétel javasolt azonos súlyú készpénz hányaddal, illetve az alternatív eszközöket se felejtsük el."