Jó évet zár a hazai aukciós műkereskedelem - Itt a legdrágább műtárgyak listája

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Pozitív irányú, óvatos mozgások jellemezték idén a hazai aukciós műkereskedelmet. Folytatódott a kínálat sokszínűbbé válása és szakosodása; miközben a piacot továbbra is a festmények uralják, a korábbinál nagyobb számban voltak grafikai, poszter- és fotóárverések is. A festmények között a korábbinál nagyobb szerephez jutottak a kortárs munkák, egyrészt a nagy árverőházaknak a művészeti korokat tekintve vegyes kínálatában, másrészt ugyanezen házak külön kortárs árverésein, illetve az erre a szektorra specializálódott aukciósházaknál. Utóbbiak közül kettő, a Contempo Art Auctions és a Dobossy Aukciósház még csak rövid múltra tekinthet vissza, de máris figyelemre méltó kínálattal jelentkezik a piacon. Míg néhány éve komoly vita kísérte a kortársak aukciós felbukkanását, ma már sokkal inkább elfogadott, hogy növekvő számban és arányban jelennek meg a másodlagos értékesítés csatornáiban is. Külföldi kortárs művészek munkái ugyanakkor továbbra is csak elenyésző számban szerepelnek a kínálatban, sőt a Biksady Galéria bezárásával a helyzet ebben a tekintetben romlott. 2018-ban új szereplő is megjelent a piacon: a Bodó Galéria és Aukciósház, ami egy hagyatéki árverést követően decemberben tartotta első nagyobb aukcióját.

Az év legdrágább festménye Rippl-Rónai József: Cyniák fehér vázában című, 170 millió forintért elkelt munkája

Az idei év talán legfontosabb jelensége az őrségváltás a legmagasabb áron értékesíthető művészek elit csoportjában: míg korábban egyértelműen Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy Lajos munkáiért fizették a legtöbbet, ma már a modern magyar festészet olyan kiemelkedő alkotóiért, így Rippl-Rónai Józsefért, Perlrott Csaba Vilmosért, Vaszary Jánosért, Czigány Dezsőért, Tihanyi Lajosért, akiknek munkássága nemzetközi szinten is komoly figyelmet kelt. Egyfajta "igazságszolgáltatásnak" is tekinthető, hogy az utóbbi felsorolásban az első három helyen említett mester árai idén végre átlépték a százmilliós küszöböt, - Tihanyinak ez már 2016-ban és 2017-ben is sikerült - az a tény ugyanakkor, hogy mindhárman egyik napról a másikra megkétszerezték eddigi csúcsáraikat - miközben folyamatosan jelentős művekkel vannak jelen a kínálatban - arra utal, hogy ennek az egyébként igen örvendetes árfejlődésnek a műtárgypiacon kívüli okai is lehetnek. Ezek az árak megkönnyítik azt a munkát, ami az említett művészek és hasonló kvalitású kortársaik műveinek "hazacsábítására" irányul.

Perlrott Csaba Vilmos: Önarckép szoborral című, 140 millió forintért elkelt alkotásával robbant be a legdrágább magyar festők közé

Ebből az utóbbi szempontból (is) igen nagy jelentősége van annak is, hogy a külföldön élő és alkotó kortárs művészek itthoni árai is közelednek ugyanezen művészek nemzetközi áraihoz. Míg Reigl Juditnak az év elején még 28 millió forint volt a legjobb itthoni ára - és az is már tíz éve született -, idén két festményéért már 65, illetve 60 millió forintot adtak, ami a külföldön lévő Reigl-képek tulajdonosainak figyelmét is felkeltheti.

Reigl Judit: A semmi szétzúzása című műve 65 millió forintért kelt el - a legmagasabb összegért, amit élő művész munkájáért Magyarországon adtak

Jó jel, hogy az árveréseken nagyon sok az új arc, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kereslet élénk maradjon, ugyanakkor, átmenetileg legalábbis, nehezebben kiszámíthatóvá teszi a piaci mozgásokat. Annyi bizonyos, hogy az új vásárlói réteg a korábbiaknál nagyobb figyelemmel fordul a kortársak felé - erre a legnagyobb házak is reagáltak, vagy kínálatuk bővítésével, vagy, mint ahogy a BÁV tette, önálló kortárs árverés szervezésével és ez az új közönség jelenti a fő esélyt az új kortárs árverőházak számára is. Persze nem minden keresett, ami kortárs, és a keresletet ebben a szektorban különösen nehéz pontosan "belőni". Az például elég jól látszik, hogy növekszik az érdeklődés a 60-as-70-es évek művészete, és ezen belül a Pécsi Műhely alkotói iránt, most azonban - nyilván részben két Műhely-tag közelmúltbeli elhunyta okán is - műveik olyan mennyiségben jelentek meg a piacon, hogy azt a kereslet még nem tudta felszívni - vagy legalábbis nem az árverőházak által várt áron. Vannak persze ellenpéldák is - olyan kortárs művészek, akiktől hirtelen nagy mennyiségű mű került a piacra egy-két magángyűjtemény feloszlatása kapcsán, s ezek a bő választék ellenére is jó árakat értek el. A legszembetűnőbb példa ef Zámbó Istváné, akitől, miközben más házak kínálatában is jelen volt, egyedül a BÁV kortárs árverésén 15 tételre lehetett licitálni, s kettő kivételével mind el is kelt, a kikiáltási árnál átlagosan 70%-kal magasabb összegért. Ugyanitt feLugossy László is hét munkájával szerepelt, valamennyi vevőre talált, átlagosan 50%-os árnövekedést produkálva.

Ez a váza pipacsokkal 11 millió forinttal lett - holtversenyben - az év legdrágább Zsolnay-kerámiája

Rippl-Rónai József: Cyniák fehér vázában, 170 millió forint, Virág Judit Galéria

Vaszary János: A pesti Duna-korzó, 140 millió forint, Virág Judit Galéria

Perlrott Csaba Vilmos: Önarckép szoborral, 140 millió forint, Kieselbach Galéria

Rippl-Rónai József: Pihenő Fenella, 85 millió forint, Virág Judit Galéria

Kádár Béla: Zenészek, 80 millió forint, Virág Judit Galéria

Reigl Judit: A semmi szétzúzása, 65 millió forint, Virág Judit Galéria

Rippl-Rónai József: Kékruhás lány virágos kalapban, 63 millió forint, BÁV

Bortnyik Sándor: Vörös palack, 60 millió forint, Virág Judit Galéria

Reigl Judit: Robbanás, 60 millió forint, Kieselbach Galéria

Perlrott Csaba Vilmos: Őszi utca Nagybányán, 52 millió forint, Virág Judit Galéria

Reigl Judit: A semmi szétzúzása, 65 millió forint, Virág Judit Galéria

Reigl Judit: Robbanás, 60 millió forint, Kieselbach Galéria

Lakner László: Kötél, 9,0 millió forint, Blitz Galéria

Luigi Rocca: NY, Washington Square, 5,5 millió forint, Blitz Galéria

Fajó János˟: Fehér vonalak vörös alapon, 4,8 millió forint, Dobossy Aukciósház

Maurer Dóra: Quod-libet-sor 15. Park, 4,0 millió forint, Dobossy Aukciósház

feLugossy László: Dojó néni, 3,8 millió forint, Virág Judit Galéria

Bak Imre: Képzelet fényei, 3,6 millió forint, Virág Judit Galéria

Ferdinand Preiss: Diana, 14 millió forint, Virág Judit Galéria

Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 8,5 millió forint, Virág Judit Galéria

Női fej-szobor, Hold formába zárva, 11,0 millió forint, Virág Judit Galéria

Váza pipacsokkal, 11,0 millió forint, Virág Judit Galéria

Platina art deco karkötő 7 nagyobb és 315 apró briliánssal, 24 millió forint, BÁV

Egy-egy 4,24, illetve 0,74 karátos brillel és további 19 kisebb briliánssal ékített fehérarany nyakék, 14 millió forint, BÁV

A két nagy árverőház, a Virág Judit Galéria és a Kieselbach Galéria szilárdan őrzi vezető helyét, több árverésük forgalma is megközelítette az egymilliárd forintot, s a legdrágább tételek listáján mindössze egyet találunk, ami nem e két ház egyikében talált gazdára.Lássuk ezek után a 2018-ban elért legmagasabb árakat, előbb összesítve, majd néhány kategóriában külön-külön is: