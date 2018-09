240 millió forintot is fizettek már magyar festményért

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Itt indult el legkorábban a műkereskedelem, és itt fejlődött a leghamarabb nyugat-európai, amerikai standard szintjére. Ebből következik az is, hogy ma a magyar festmények ára a legmagasabb a régióban.

Alapvetően a történelmi háttér határozza meg azt, hogy milyen a műtárgypiac a 21. században. A magyar festészet, mint Ausztria kapcsolt része és mint egy birodalom centruma a maga idején - tehát a XX. század elején, egészen a harmincas évekig - sokkal fejlettebb volt, mint a peremvidékek festészete. Talán Prága a kivétel ez alól, ami egy magas kultúrájú város volt. De a közvetlen periféria - Szlovákia, Románia, a délszláv államok - művészete nem volt olyan szinten, mint Budapest. Képzőművészetileg a magyar főváros Európa keleti résznek egyértelműen a centruma volt.Erre a művészeti színvonalra épül a jelenlegi piac. A régióban a legtöbb aukciósház itt van Budapesten, a volt szocialista országokat tekintve nálunk működik a legerősebb aukciós piac mind az aukciós házak számát, mind az elért eredményeket tekintve. A klasszikus modernről beszélünk, azaz nagyjából a XX. század első feléről, ami a nemzetközi piac centruma, az ebben a korszakban készült magyar festmények ára a legmagasabb a régióban.

Törő István, Virág Judit, Kelen Anna Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Az aktuális rekord is a mi galériánkhoz fűződik: 2012-ben egy Csontváry-képet 240 millióért ütöttünk le. Az aukciós csúcsok azt mutatják, hogy 12 év alatt 12-szeres árnövekedés alakult ki a piacon, az igazi nagy boom 1998 és 2002 között volt.

Ugyanakkor egy piac mindig attól függ, hogy milyenek a vásárlók. Magyarországon az egész piac beindulását - a rendszerváltást követően - nagyban előmozdították azok a magyar származású gyűjtők, akik '56 után kerültek külföldre. Azt látjuk, hogy nekik van egyfajta utánpótlásuk, megvan a második és harmadik generáció - de persze nagyon sok olyan külföldi gyűjtő is van, akinek semmilyen családi kapcsolata nincs Magyarországgal.A kortárs festmények piaca természetesen teljesen más kategória: a kortárs piac jelentősebb más régiós országokban, például Lengyelországban vagy Romániában.A rendszerváltás előtt, az 1960-as, '70-es, '80-as években pontosan lehetett tudni, hogy kik a gyűjtők: leginkább orvosok, ügyvédek, a legmagasabb értelmiségi körök. Mellettük pedig a maszek vállalkozók, fröccsöntők, kötödések, vásározók gyűjtöttek elsősorban. Komoly gyűjteményeket ismerünk, amelyeket nem a csúcsértelmiség hozott létre, hiszen nem volt túl sok lehetőség a felhalmozott pénzek befektetésére. Nem lehetett venni autót, lakást, nem lehetett utazni, a műtárgy volt szinte az egyetlen lehetőség. Hatalmas feketepiac működött a háttérben.A Kádár-rendszerben az vásárolt, aki utánajárt, kapcsolatokat épített, tanult, képezte magát, azaz tudta, hogy mit kell csinálnia. Ez a fajta gyűjtői kör ma már kevésbé van jelen, vagy inkább beolvadt. Jellemzően azt lehet mondani, hogy a tehetős emberek vásárolnak műtárgyakat. Nagyrészt férfiak.Mi 1998-ban tartottuk az első aukciónkat, és ezzel a szó szoros értelmében berobbantunk a hazai műkereskedelembe. Ennek az volt az egyik titka, hogy 21 millió forinttal akkor megdöntöttük az aukciós rekordot. Ez hatalmas eredménynek számított, hiszen addig az aukciós rekord 12 millió volt, 1994-ben.Ennek részben gazdasági okai voltak, részben pedig szociológiai: műtárgyat vásárolni trendi és szexi lett. Akkora lett tömeges az igény, hogy a rendszerváltáskor keletkező vagyonok egy részét műtárgyba fektessék.

Csontváry Kosztka Tivadar: Traui tájkép naplemente idején Forrás: Virág Judit Galéria

Az unikális dolgokat lehet a legjobban meglovagolni és ezeken lehet a legtöbb pénzt keresni. Nálunk a legjobb példa erre egy Munkácsy kép, az Alvó nagyapó: 1994-ben 4,6 milliós leütési árat ért el, 2007-ben már 180 millió volt az ára.

Ugyanakkor a gyűjtés egy alkotás, egy életmű létrehozása is. Általában nem úgy működik, hogy képeket vásárol valaki, mert azokat később majd jó áron lehet eladni. Komoly szellemi tőke van benne, és persze szenvedély, koncepció. Ezért is örülünk, amikor azt látjuk, hogy megjelenik egy új gyűjtőgeneráció Magyarországon: sokan közülük gyűjtő barátaink gyerekei, akik önálló egzisztenciát építenek, és folytatják a családi hagyományokat.Vannak állandó tendenciák az európai piacon: minél jobb, extrább, különlegesebb a festmény, annál nagyobb esély van nagy hasznot realizálni. Minél periférikusabb és középszerűbb műtárgyba fektet valaki, annál kevésbé biztos, hogy komoly hasznot tud elérni.Úgy is mondhatjuk, hogy az éri a legtöbbet, amihez nem tudsz hozzájutni, aminek csak te vagy a birtokosa. Ilyen lehet például egy Leonardo-kép, vagy valamely jelentős művésznek egy olyan korszakából származó festmény, amiből csak 3-4 jó képet ismerünk.De vannak festők, akik elindulnak és kiugranak: jó példa erre Reigl Judit, aki 20 éve egy ismeretlen festő volt, 1-2000 eurós árakkal, ma pedig 500 ezer euróért kelnek el a festményei, és biztos, hogy pár éven belül 1 millió euró felett lesznek a képei. A külföldi piac felkarolta Keserű Ilonát, Maurer Dórát, és az áraik néhány év alatt a többszörösére mentek fel.Ez nem egy olyan piac, ahol erős marketinggel egyértelmű sikereket lehet elérni: ahol nincs minőség, ott nem lehet mit kezdeni. Kell egy olyan életmű, amelyik illeszkedik a nyugat-európai trendekhez, csak akkor lehet valakiből nagy festő, nagy árakkal. Fontos, hogy a művész együtt lélegezzen a nyugat-európai tendenciákkal, akár kortársakról beszélünk, akár az Iparterv-generációról, akár a század elejéről. Leszámítva persze Csontváryt, Gulácsyt, Munkácsyt, akik a magyar festészetnek mindig az etalonjai, egyfajta blue chipje-i lesznek.

Törő István és Virág Judit Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Sok kritériumnak kell megfelelnie egy festménynek ahhoz, hogy bekerüljön az árverésre, például illeszkednie kell a mi profilunkba, és természetesen fontos a megfelelő minőség is.

Három aukciónk van egy évben, egy aukcióra 3-4 hónapot készülünk, legközelebb október 5-én lesz az őszi árverésünk. Ilyenkor nagyjából 200 tétel, ami végül kalapács alá kerül - ezt 600-700 képből választjuk ki.Ezek egyébként bizományos tételek, mi gyakorlatilag közvetítünk az eladó és a vevő között. Vannak magán beadók, nekünk már nem is kell hirdetnünk, folyamatosan jönnek a képek.A galériának megvan a saját ügyfélköre: vannak kiskereskedő beadók is, sokan abból élnek, hogy az év folyamán vásárolnak itt-ott, és nálunk árverezik el. Ugyanez működik az internetes kereséssel. Nagyon sokan azt figyelik a mi beadóink közül, hogy külföldi aukciókon mit lehet találni, megvásárolják és elhozzák nekünk.Nagyon sokan járják a kisebb aukciókat is, galériákat, vidéken hirdetnek, szisztematikusan átfésülik a piacot, és a végén egy nagyobb csomagot behoznak nekünk, hiszen mi nyilván jobb áron tudjuk eladni, mint ők saját maguk. Emellett nemcsak aukciósház vagyunk, hanem galéria is, amely közvetlenül értékesít. Ha a megbízás egy gyors, közvetlen eladásra jön, vagy valamilyen bizományi konstrukcióban hagyják itt, mert például nem fér bele az aukciós anyagba, vagy nem jó időpontban hozták, akkor ugyanúgy kereskedünk a weboldalon keresztül vagy a galériában, amikor nincs árverés.A magyar piac sajátossága, hogy az eladások túlnyomó többsége az aukciókon történik. Míg egy külföldi aukción nagyon sok kereskedő vásárol, itt jellemzőbb, hogy a gyűjtők vásárolnak. Itthon ez társadalmi eseménnyé vált, a külföldiek sokszor meg is lepődnek, hogy ováció fogad egy-egy nagyobb leütést. Ez a fajta társadalmi presztízs szinte sehol a világon nincs. Mi a Kongresszusi Központban rendezzük az aukcióinkat, ahol akár 1200-an is részt vesznek egy árverésen. Ha megnézzük például a Sotheby's-t, ott 250-300 ember van egy árverésen, de a bécsi Dorotheumban sincs nagyszámú résztvevő egy aukción.A másik oldala a dolognak, hogy a világ legnagyobb gyűjtői soha nem fognak magyar aukciókra jönni: talán nem ünneprontás kimondani, hogy a magyar festészet - néhány kiemelkedő művész kivételével - nincs a világelitben. Minden korszakban megvolt a világ festészetének a maga központja: a XX. században ilyen központ volt Berlin, München, Párizs, Róma, vagy New York. Ha oda be tud kerülni valaki, akkor van esélye kibontakozni. Akit azonban ma valamelyik európai központban nem karolnak fel, nem csinálnak belőle sztárt, annak a képei nem fognak sokat érni.Magyarországon már valamelyest beálltak az árak, minden átfutott már a piacon, ki lehet számítani nagyjából, hogy mi fog történni egy árverésen. Azért vannak ennyien az aukciókon, mert amikor ez 20 évvel ezelőtt elindult, nem voltak stabil árak. Az árverésen mindenki egy megerősítést kapott, ha más is licitál, biztos megéri, így az aukciós árak orientációs pontot is jelentettek.

Törő István, Virág Judit, Kelen Anna Fotó: Mónus Márton/Portfolio

A szakmai hozzáértésünknek minden téren meg kell mutatkoznia: nagyon nem mindegy, hogy egy aukciós katalógus hogy néz ki, hogy van megírva, milyen szövegek vannak benne, kik dolgoznak rajta - és természetesen az sem, hogy milyen műtárgyakat, festményeket tartalmaz.

Hozzá kell tennem, hogy ez egy bizalmi piac, itt nagyon fontos szerepe van a személyes kapcsolatoknak, beszélgetéseknek, és azt gondolom, hogy a mi munkánk a hitelességünkön és a szaktudásunkon alapszik. Felelősséget vállalunk azért, amit csinálunk.8-10 éve egy aukció előtt két héttel ránéztünk a listára, és azt láttuk, hogy csak 100 képünk van, hiányzik még 80. Mostanra teljesen átfordult a helyzet: az októberi aukció a zárás előtt 3-4 héttel megtelt, sőt, már a karácsonyi árverésünk is majdnem betelt. Azon kell törnünk a fejünket, hogy mit kezdünk ezzel. Mit csinálunk, ha van két nagyon jó Aba-Novák-kép, és még kettőt be akarnak adni. Mert négyet egyszerre már nem lehet olyan jól eladni.Az őszi aukció forgalma az elmúlt években átlagosan 400-600 millió forint volt, most viszont csak a kikiáltási ár 650 millió forint. Összességében jó eséllyel elérhetjük az 1 milliárd forintot, ami a téli aukciókon is csak ritkán sikerül.