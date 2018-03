4 bécsi kiállítás a hosszú hétvégére

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. WOW! The Heidi Horten Collection - Leopoldmuseum

2. Rachel Whiteread - Belvedere 21

A “WOW! The Heidi Horten Collection" című kiállítás, melynek a Leopoldmuseum ad otthont, Európa egyik legjelentősebb magángyűjteménye, melyet a nagyközönség most láthat először. A gyűjtő régóta dédelgetett vágya vált valóra: az 1990-es évektől kezdve, aprólékosan összeválogatott gyűjteménye bárki számára megtekinthető, ahol a tárlat során nem kisebb nevekkel találkozhatunk, mint Gustav Klimt, Andy Warhol, vagy Damien Hirst. A 150 műből álló kollekció széles spektrumban mutatja be 100 év művészettörténetét, a tulajdonos, Heidi Goess-Horten izlésén keresztül. A művek nagy része az expresszionizmus és az amerikai pop art irányzatokból képviseltetik magukat. A már említett művészek munkáin kívül, olyan kiváló alkotók műveivel is találkozhatunk, mint Marc Chagall, Paul Klee, August Macke, Henri Matisse, Joan Miro, Edvard Munch, Pablo Picasso, Egon Schiele, Francis Bacon, Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, Lucian Freud, Mark Rothko, Gerhard Richter és még sokan mások.2018.02.16 - 2018.07.29Külön érdekesség az a három, a “WOW!"-al párhuzamosan futó kiállítás, amelyeknek szintén a Leopoldmuseum ad otthont és nem mellesleg, ugyanazzal a belépővel megtekinthetőek. Bővebb információ itt található.

3. 300 Jahre Wiener Porzellan 1718-2018/Porzellanmuseum im Augarten

Az elmúlt több, mint három évtizedben aktívan alkotó, nőként 1993-ban elsőként Turner-díjjal jutalmazott, brit Rachel Whiteread Ausztriában most először megtekinthető tárlatának a Belvedere 21 ad otthont. Az 1963-ban, Londonban született művésznő plasztikái az ürességet láthatóvá, a visszafordíthatatlan veszteségeket emlékezetessé teszik. Ilyen alkotása például Bécsben, a Judenplatz-on található holokauszt emlékműve is, mely a második világháború áldozatainak emlékéért tiszteleg.A világ számos részén kiállított művek most a Belvedere 21 termeiben is megmutatják magukat, melyek anyagukat tekintve készülhetnek gipszből, betonból, gyantából, gumiból, fémből, vagy papírból. A minimál, letisztult megmunkálás ellenére az alkotó művei nagyon intimek, poétikusak. Olyan, a művész pályafutásának keresztmetszetét bemutató kiállításra számíthatunk, mely alkotásának mérföldköveit tárja elénk: a “Closet", a “Mantle" (mindkét mű 1988-ból származik), vagy a “Untitled (Twenty-five spaces)" (1995) című mű szintén megtekinthető a Belvedere 21 falai között.2018.03.07 - 2018.07.29

4. Keith Haring. The Alphabet - Albertina

A sokáig titkos összetevőket tartalmazó, eredetileg kínából származó porcelán receptúrája a XVIII. század elejére, 1710-re először a németországi Meißent, majd a receptúrát átcsempészve Ausztriát, Bécset is elérte, ahol aztán 1718-ban szintén megkezdődött az azóta is töretlen sikernek örvendő bécsi porcelán gyártása. A bécsi porcelán elmúlt 300 évét igyekszik összefoglalni az a tárlat, melynek az Augarten Porcelánmúzeum ad helyet. Ugyan maga a készítés helye az évszázadok során sokszor változott, az Augarten Porcelánmanufaktúra azonban 1923 óta stabil helyet és kiváló minőséget biztosít a kultikus brand fenntartásához. A kiállítás történeti jellegét az adott korok emberén, stílusán és a tárgyak felhasználási módján keresztül igyekszik megjeleníteni. A manufaktúra jelenlegi dizájnerei is képviseltetik magukat, illetve előadásokat tartanak megismertetve a készítés módját, a végleges tárgy elkészültének momentumait.2018.03.19 - 2018.10.13

A bécsi Albertina idén márciustól, emléket állít a XX. század egyik kiemelkedő, egyedi figurájának, az amerikai Keith Haringnek, aki idén lenne 60 éves. A tárlat nagy figyelmet szentel a művész életművének művészettörténeti és formális bemutatására is egyaránt, mintegy abécéként, betűkészletként bemutatva alkotásait. A hangsúly természetesen azon a jellegzetes ábrázolási módon van, mely Haring védjegye és amely minden egyes művén, vezérfonalként nyomonkövethető. A metróaluljárókban készített képei; festményei; rajzai és szobrai mind a társadalmi igazságszolgáltatás eszközeiként nyilvánulnak meg. A művész oeuvre-jének ragyogása a mai napig töretlen, hatással volt az elmúlt évtizedekre és valószínűleg még lesz a következőkre is.2018.03.16 - 2018.06.24Szerző: Hoffer Zoltán, műtárgy.com