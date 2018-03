5+1 művészeti applikáció, amit imádni fogsz!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Google Arts & Culture

A Google több mint 1200 múzeum segítségével építette fel az Arts & Culture alkalmazást, hogy a művészetet az egész világon hozzáférhetővé tegye. Az applikáció bővelkedik a funkciókban: be lehet járni vele a világ neves múzeumait és nevezetességeit, és a Google Cardboard szemüveg segítségével pedig akár a virtuális valóságban is barangolhatunk. Lehet böngészni a művek közt korszak és szín szerint is, melyekből utána összeállíthatjuk a személyen gyűjteményünket is.Az alkalmazás informál a művészet világ aktuális híreiről és a közelünkben lévő kiállításokról is, sőt, akár feladatok útján is tanulhatunk benne a művészetről. De a legszórakoztatóbb funkciója egyértelműen a műalkotás-felismerő, amibe egy saját szelfit feltöltve azt is kitalálhatjuk, hogy melyik híres képre hasonlítunk a legjobban.

Forrás: alphr.com

2. Smartify

A Smartify egy képfelismerő applikáció, ami nagyjából ugyanazokkal a funkciókkal bír, mint a Google alkalmazása: képeket ismer fel, melyekhez akár háttér-információkat is csatol, és böngészési lehetőségeket biztosít. Ezek alapján akár itt is megkreálhatjuk a saját gyűjteményünket, sőt, a Smartify tájékoztat a környék kiállításairól és a művészeti világ híreiről. Bár az alkalmazás ratingjei viszonylag rosszak, de a fejlesztők azt állítják, hogy a közelmúltban orvosolták a hibák nagy részét.

Forrás: Dezeen

3. Artsy

A népszerű művészeti információs- és híroldalnak, az Artsynak is megvan a maga alkalmazása, amiben böngészhetjük a legnagyobb nemzetközi aukciósházak és galériák több százezer tételes kínálatát, sőt, bizonyos alkotásokra rögtön licitálhatunk is online. Az applikációban akár követhetünk is egyes művészeket, így rögtön értesítést kapunk, ha egy alkotása bekerül egy aukciósház vagy galéria kínálatában, vagy ha éppen kiállítása nyílik.

Forrás: redonline

4. Musebooks

A Musebooks alkalmazása (mely ötletesen keveri az angol múzsa és múzeum szavakat) a művészeti könyvek és katalógusok online lapozgatásához nyújt tökéletes platformot. Míg a fekete-fehér ebook olvasók nem ideálisak a színes katalógusokhoz, addig ez az applikáció meg akarja adni a digitális olvasás élményét, így váltogatni lehet a szöveg és a képek közt is, de akár rá is zoomolhatunk az egyes alkotásokra.

Forrás: google play

5. Medium

A Medium, ami az elmúlt egy-két évben vált különösen népszerűvé, a közösségi újságírás jó példája. Az oldal egy hibrid modell szerint működik: olvashatunk rajta amatőr szerzőket, de olyan profik írásait is megtaláljuk rajta, mint a New York-i művészetkritikus, Jerry Saltz. Az oldalon és az alkalmazáson belül is fel lehet iratkozni rovatokra, így akár heti értesítést is kaphatunk a medium-ra felkerült legjobb művészeti kritikákról.

Forrás: medium.com

5+1. Artlocator

A magyar piac nem bővelkedik kimondottan a hazai terepre kifejlesztett appokban, de mindenképp érdemes megemlíteni az Artlocatort, ami úttörő ezen a téren. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a budapesti képzőművészeti kiállításokról, eseményekről és programokról ad áttekintést egy elegáns, de könnyen kezelhető formában.

Forrás: artlocatorapp.com